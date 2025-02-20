Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ ROUTE INN VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 01 - 03 Đống Đa, phường Thạch Thang, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chào đón và đón tiếp khách hàng

Hướng dẫn khách hàng về các tiện ích của khách sạn

Hỗ trợ bộ phận trong công việc

Làm việc và phối hợp với các bộ phận khác

Theo sự phân công của Ban lãnh đạo

Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nữ

Trình độ N2, giao tiếp tốt tiếng Nhật

Siêng năng, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại nhà hàng, khách sạn.

Tại CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ ROUTE INN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Nhận Service charge ngay trong thời gian thử việc

Hỗ trợ đồng phục, cơm ca tại khách sạn

Tham gia BHXH full lương

Chế độ phúc lợi tốt: thưởng Sinh nhật, Lễ, Tết, Lương tháng 13...Xét tăng lương theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ ROUTE INN VIỆT NAM

