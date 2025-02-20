Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ ROUTE INN VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ ROUTE INN VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 01
- 03 Đống Đa, phường Thạch Thang, Hải Châu, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Chào đón và đón tiếp khách hàng
Hướng dẫn khách hàng về các tiện ích của khách sạn
Hỗ trợ bộ phận trong công việc
Làm việc và phối hợp với các bộ phận khác
Theo sự phân công của Ban lãnh đạo
Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ
Trình độ N2, giao tiếp tốt tiếng Nhật
Siêng năng, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại nhà hàng, khách sạn.
Tại CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ ROUTE INN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Nhận Service charge ngay trong thời gian thử việc
Hỗ trợ đồng phục, cơm ca tại khách sạn
Tham gia BHXH full lương
Chế độ phúc lợi tốt: thưởng Sinh nhật, Lễ, Tết, Lương tháng 13...Xét tăng lương theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ ROUTE INN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
