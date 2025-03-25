Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT2, C14 Bắc Hà, Tố Hữu, Thanh Xuân, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Tư vấn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng đang sử dụng sản phẩm của công ty, đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.

Khai thác data có sẵn, resale-upsale cho khách hàng các liệu trình tiếp theo để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Kết hợp với bộ phận Sale để tối ưu doanh thu.

Nhập thông tin dữ liệu lên hệ thống khách hàng lên hệ thống của công ty.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm là 1 lợi thế

Có laptop cá nhân

Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm, cầu tiến

Không áp KPI, doanh số

Không yêu cầu bằng cấp

Tại CÔNG TY TNHH MOLINA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng+ phụ cấp+ % doanh thu+ thưởng

Lương cơ bản từ 6-9tr( theo thang bậc lương của công ty), thử việc 1 tháng hưởng 85% lương cứng+ hoa hồng+ thưởng( Theo quy định của công ty)

Thưởng và các loại phúc lợi ( hiếu, hỷ, sinh nhật, team building, du lịch, quà các ngày lễ, tết…..)

Môi trường năng động, gắn kết, cơ chế thăng tiến rõ ràng, đầy đủ cơ hội đào tạo và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOLINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin