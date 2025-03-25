Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH MOLINA
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: CT2, C14 Bắc Hà, Tố Hữu, Thanh Xuân, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
Tư vấn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng đang sử dụng sản phẩm của công ty, đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.
Khai thác data có sẵn, resale-upsale cho khách hàng các liệu trình tiếp theo để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.
Kết hợp với bộ phận Sale để tối ưu doanh thu.
Nhập thông tin dữ liệu lên hệ thống khách hàng lên hệ thống của công ty.
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm là 1 lợi thế
Có laptop cá nhân
Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm, cầu tiến
Không áp KPI, doanh số
Không yêu cầu bằng cấp
Có laptop cá nhân
Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm, cầu tiến
Không áp KPI, doanh số
Không yêu cầu bằng cấp
Tại CÔNG TY TNHH MOLINA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cứng+ phụ cấp+ % doanh thu+ thưởng
Lương cơ bản từ 6-9tr( theo thang bậc lương của công ty), thử việc 1 tháng hưởng 85% lương cứng+ hoa hồng+ thưởng( Theo quy định của công ty)
Thưởng và các loại phúc lợi ( hiếu, hỷ, sinh nhật, team building, du lịch, quà các ngày lễ, tết…..)
Môi trường năng động, gắn kết, cơ chế thăng tiến rõ ràng, đầy đủ cơ hội đào tạo và phát triển
Lương cơ bản từ 6-9tr( theo thang bậc lương của công ty), thử việc 1 tháng hưởng 85% lương cứng+ hoa hồng+ thưởng( Theo quy định của công ty)
Thưởng và các loại phúc lợi ( hiếu, hỷ, sinh nhật, team building, du lịch, quà các ngày lễ, tết…..)
Môi trường năng động, gắn kết, cơ chế thăng tiến rõ ràng, đầy đủ cơ hội đào tạo và phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOLINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI