Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Galaxy Education Joint Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Galaxy Education Joint Stock Company
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa,, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Tiếp nhận học viên và tiến hành chăm sóc theo quy trình của Bộ phận CSKH
Chịu trách nhiệm về chất lượng chăm sóc và tỷ lệ học viên gia hạn trong Hệ thống
Hỗ trợ Leader trong việc thiết lập hệ thống quy trình và các tài liệu liên quan đến CSKH
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Leader
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên
Có từ 01 - 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Sales, Chăm sóc Khách hàng, Quản lý Học tập, Quản trị Học viên,...
Có kỹ năng đàm phán, khả năng phản ứng nhanh với các tình huống phát sinh trong công việc
Có khả năng xây dựng công cụ và quy trình làm việc, thành thạo Google Sheet
Tinh thần trách nhiệm với công việc "Get Job Done"
Tại Galaxy Education Joint Stock Company Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cứng 7,000,000 - 9,000,000 triệu + Thưởng KPI
12 ngày nghỉ phép/ năm, 01 ngày nghỉ sinh nhật và 01 ngày nghỉ lễ 20/11
Chính sách review lương hàng năm
Có cơ hội làm việc với sản phẩm giáo dục chất lượng, hệ thống sinh thái sản phẩm Lập trình, Tiếng Anh, Văn hóa
Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn nội bộ do cấp quản lý nhiều kinh nghiệm trong ngành Giáo dục đứng lớp
Môi trường làm việc cởi mở, công bằng, văn minh và thẳng thắn; cổ vũ những ý tưởng mới và sự đột phá trong quá trình làm việc
Hỗ trợ laptop và thiết bị cần thiết trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Galaxy Education Joint Stock Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
