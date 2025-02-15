Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Galaxy Education Joint Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa,, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tiếp nhận học viên và tiến hành chăm sóc theo quy trình của Bộ phận CSKH

Chịu trách nhiệm về chất lượng chăm sóc và tỷ lệ học viên gia hạn trong Hệ thống

Hỗ trợ Leader trong việc thiết lập hệ thống quy trình và các tài liệu liên quan đến CSKH

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Leader

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Có từ 01 - 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Sales, Chăm sóc Khách hàng, Quản lý Học tập, Quản trị Học viên,...

Có kỹ năng đàm phán, khả năng phản ứng nhanh với các tình huống phát sinh trong công việc

Có khả năng xây dựng công cụ và quy trình làm việc, thành thạo Google Sheet

Tinh thần trách nhiệm với công việc "Get Job Done"

Tại Galaxy Education Joint Stock Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng 7,000,000 - 9,000,000 triệu + Thưởng KPI

12 ngày nghỉ phép/ năm, 01 ngày nghỉ sinh nhật và 01 ngày nghỉ lễ 20/11

Chính sách review lương hàng năm

Có cơ hội làm việc với sản phẩm giáo dục chất lượng, hệ thống sinh thái sản phẩm Lập trình, Tiếng Anh, Văn hóa

Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn nội bộ do cấp quản lý nhiều kinh nghiệm trong ngành Giáo dục đứng lớp

Môi trường làm việc cởi mở, công bằng, văn minh và thẳng thắn; cổ vũ những ý tưởng mới và sự đột phá trong quá trình làm việc

Hỗ trợ laptop và thiết bị cần thiết trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Galaxy Education Joint Stock Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin