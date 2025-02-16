Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Chung Cư Udic - Ngõ 122 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Chăm Sóc Khách Hàng Cũ & Tăng Tỷ Lệ Đơn Hàng Tái

Quản lý danh sách khách hàng đã mua hàng và theo dõi lịch sử mua hàng để tư vấn sản phẩm phù hợp.

Liên hệ, chăm sóc khách hàng theo định kỳ để duy trì mối quan hệ và khuyến khích tái đơn.

Giới thiệu các chương trình ưu đãi, sản phẩm mới để kích thích nhu cầu mua sắm của khách.

Phân loại khách hàng theo mức độ quan tâm và xây dựng kịch bản chăm sóc phù hợp.

Xử lý các phản hồi, thắc mắc của khách hàng để đảm bảo sự hài lòng và giữ chân khách.

Chịu Trách Nhiệm Doanh Số Đơn Hàng Tái

Đặt mục tiêu doanh số từ khách hàng cũ, đảm bảo KPI doanh thu hàng tháng.

Tìm kiếm cơ hội upsell, cross-sell để gia tăng giá trị đơn hàng.

Tối ưu tệp khách hàng trung thành, tăng tần suất mua hàng bằng các chiến lược chăm sóc cá nhân hóa.

Đề xuất các chương trình CSKH nhằm nâng cao tỷ lệ quay lại mua hàng.

Phối hợp với bộ phận Marketing để triển khai các chiến dịch remarketing hiệu quả.

Quản Lý Dữ Liệu Khách Hàng & Báo Cáo Hiệu Suất

Cập nhật, quản lý dữ liệu khách hàng trên hệ thống CRM.

Thống kê số lượng khách hàng quay lại, phân tích nguyên nhân mua lại hoặc không mua lại.

Báo cáo hiệu quả chăm sóc khách hàng và đề xuất phương án cải thiện.

Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh sau bán hàng để nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh Nghiệm & Kỹ Năng Chuyên Môn:

Có kinh nghiệm 1-2 năm trong lĩnh vực CSKH, telesales hoặc vị trí tương tự.

Kỹ năng giao tiếp tốt, biết cách tạo dựng mối quan hệ và giữ chân khách hàng.

Kỹ năng tư vấn, chốt đơn hàng, xử lý tình huống linh hoạt.

Hiểu biết về CRM, các công cụ quản lý khách hàng là một lợi thế.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm, làm đẹp, thực phẩm chức năng.

Kỹ Năng Mềm:

Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, có sức thuyết phục.

Kỹ năng đàm phán, xử lý từ chối khéo léo.

Khả năng làm việc nhóm, phối hợp với các bộ phận khác.

Chủ động, trách nhiệm và kiên nhẫn trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình: 15.000.000đ – 25.000.000 VNĐ/tháng (Bao gồm: Lương cơ bản từ 8.000.000 – 10.000.000 đ/tháng + Thưởng Doanh số)

15.000.000đ – 25.000.000 VNĐ/tháng

Được hưởng các chính sách phúc lợi, nghỉ phép năm theo quy định của công ty.

Tháng lương 13, thưởng Lễ - Tết.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

Được đào tạo và có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH

