Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty IL Logistic làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu

Mức lương 12 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B7 - B07 - Shophouse Terra An Hưng, La Khê, Hà Đông, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

Mô tả công việc: HANDLING HÀNG NOMINATE

• Quản lý quy trình xuất nhập khẩu hàng hóa Sea/ air, xuất – nhập FCL/LCL:

• Submit booking với hãng tàu và chỉnh sửa booking, xin SI, VGM, nộp SI và VGM, nhận và kiểm tra MBL/ MAWB, phát hành HBL/ HAWB.

• Gửi pre-alert, hold/release hàng.

• Xử lý hàng hóa xuất nhập khẩu đến đi từ VN qua các nước oversea.

• Phát hành Bill, khai báo thông tin AMS, ISF, điền form ISF, theo dõi deadline, và quản lý hàng các lô hàng.

• Chăm sóc khách hàng: gửi lịch tàu tham khảo cho khách hàng, tư vấn đặt chỗ.

• Theo dõi và tracing hàng hóa, báo cáo lợi nhuận của từng lô hàng.

• Check giá và hỏi giá Đại lý nước ngoài.

• Tư vấn tờ khai hải quan, CO, giấy phép.

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học các trường có liên quan đến kinh tế ngoại thương, vận tải biển...

• Độ tuổi: Từ 22 – dưới 40 tuổi;

• Tiếng Anh chuyên ngành, đọc hiểu chứng từ khá

• Kỹ năng hoạch định công việc tốt, giao tiếp và làm việc nhóm khá tốt,

Tại Công Ty IL Logistic Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty IL Logistic

