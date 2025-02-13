Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Orderdi làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 170 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Trực đơn: Theo dõi tất cả các đơn phát sinh trong quá trình làm việc, liên hệ và hỗ trợ khách từ lúc đơn được đặt tới khi đơn kết thúc

Trực page: Phản hồi các tin nhắn phát sinh trên các kênh social của Glow

Hỗ trợ leader hướng dẫn user khi cần

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nữ

Không yêu cầu kinh nghiệm, đã từng làm CSKH là lợi thế

Hiểu rõ đặc thù công việc của vị trí CSKH

Nhẹ nhàng khi nói chuyện, biết giao tiếp và diễn đạt cơ bản để đối phương nghe hiểu

Nhanh nhẹn, thao tác máy tính trong công việc trơn tru

Quan tâm đến trải nghiệm khách hàng

Bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc cá nhân tốt; chính trực, cẩn thận

Có laptop cá nhân

Tại Công ty Cổ phần Orderdi Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: khởi điểm 7.000.000đ NET, thử việc hưởng 100% lương

Lương cứng:

Review lại lương & đóng BHXH sau 2 tháng thử việc

Không chấm công, cơ chế remote linh hoạt

Hỗ trợ điện thoại và công cụ phục vụ công việc, hỗ trợ phí gửi xe tòa nhà

Được hỗ trợ các hoạt động phát triển chuyên môn theo nhu cầu

Tham gia vào đội ngũ trẻ, năng động, linh hoạt & tốc độ theo châm ngôn của startup

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Orderdi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin