Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Orderdi làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần Orderdi
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 170 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Trực đơn: Theo dõi tất cả các đơn phát sinh trong quá trình làm việc, liên hệ và hỗ trợ khách từ lúc đơn được đặt tới khi đơn kết thúc
Trực page: Phản hồi các tin nhắn phát sinh trên các kênh social của Glow
Hỗ trợ leader hướng dẫn user khi cần
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên Nữ
Không yêu cầu kinh nghiệm, đã từng làm CSKH là lợi thế
Hiểu rõ đặc thù công việc của vị trí CSKH
Nhẹ nhàng khi nói chuyện, biết giao tiếp và diễn đạt cơ bản để đối phương nghe hiểu
Nhanh nhẹn, thao tác máy tính trong công việc trơn tru
Quan tâm đến trải nghiệm khách hàng
Bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc cá nhân tốt; chính trực, cẩn thận
Có laptop cá nhân
Tại Công ty Cổ phần Orderdi Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: khởi điểm 7.000.000đ NET, thử việc hưởng 100% lương
Lương cứng:
Review lại lương & đóng BHXH sau 2 tháng thử việc
Không chấm công, cơ chế remote linh hoạt
Hỗ trợ điện thoại và công cụ phục vụ công việc, hỗ trợ phí gửi xe tòa nhà
Được hỗ trợ các hoạt động phát triển chuyên môn theo nhu cầu
Tham gia vào đội ngũ trẻ, năng động, linh hoạt & tốc độ theo châm ngôn của startup
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Orderdi
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
