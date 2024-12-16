Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM
Mức lương
8 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 108 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 30 Triệu
Liên hệ với khách hàng từ data có sẵn, giới thiệu sản phẩm
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, khai thác thông tin
Lọc và khảo sát nhu cầu khách hàngTư vấn và xin lịch hẹn tư vấn (Không cần chốt sale)
Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam/Nữ (25-30 tuổi)
Kinh nghiệm: 2 -3 năm vị tri sale/ chăm sóc khách hàng, telesale
Có máy tính xách tay và phương tiện đi lại
Có tinh thần cầu tiến
Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 8 - 30 triệu/ tháng
Đào tạo lại từ đầu
Hỗ trợ công cụ để làm việc
Có cơ hội thăng tiến lên quản lý từ 1-3 tháng làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
