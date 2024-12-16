Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 108 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Liên hệ với khách hàng từ data có sẵn, giới thiệu sản phẩm

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, khai thác thông tin

Lọc và khảo sát nhu cầu khách hàngTư vấn và xin lịch hẹn tư vấn (Không cần chốt sale)

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nam/Nữ (25-30 tuổi)

Kinh nghiệm: 2 -3 năm vị tri sale/ chăm sóc khách hàng, telesale

Có máy tính xách tay và phương tiện đi lại

Có tinh thần cầu tiến

Quyền Lợi

Thu nhập từ 8 - 30 triệu/ tháng

Đào tạo lại từ đầu

Hỗ trợ công cụ để làm việc

Có cơ hội thăng tiến lên quản lý từ 1-3 tháng làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển

