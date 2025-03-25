Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 38 tòa Discovery Complex 302 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tư vấn và chăm sóc khách hàng trên các sàn TMDT

Xử lý thắc mắc khiếu nại của khách hàng theo đúng quy định

Giải quyết các trường hợp tố cáo

Kiểm tra, hỗ trợ và phản hồi đánh giá shop

Làm việc với kho để xử lý đúng và đủ các đơn hàng đã bán

Duy trì và cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin khách hàng

Theo dõi và đi hàng trên các sàn, đảm bảo không bị trường hợp giao trễ

Báo cáo kịp thời, chính xác các công việc đột xuất để có biện pháp xử lý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức, am hiểu căn bản về các trang thương mại điện tử.

Cẩn thận,kỹ lưỡng, sâu sát trong công việc

Thành thạo MS Office;

Khả năng chịu áp lực công việc cao, giao tiếp tốt, xử lý tình huống tốt.

Hiểu biết tương đối về lĩnh vực Kinh doanh mỹ phẩm

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trên sàn thương mại điện tử, công ty bán lẻ lĩnh vực: thời trang, mỹ phẩm

Tại Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 60 Ngày

Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Sáng Thứ 7

Cơ hội huấn luyện:

Đồng nghiệp:

Ngày nghỉ: Chiều Thứ 7 và Ngày Chủ nhật

Phúc lợi:

Phụ cấp khác :

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop

