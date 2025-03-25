Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop
- Hà Nội: Tầng 38 tòa Discovery Complex 302 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tư vấn và chăm sóc khách hàng trên các sàn TMDT
Xử lý thắc mắc khiếu nại của khách hàng theo đúng quy định
Giải quyết các trường hợp tố cáo
Kiểm tra, hỗ trợ và phản hồi đánh giá shop
Làm việc với kho để xử lý đúng và đủ các đơn hàng đã bán
Duy trì và cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin khách hàng
Theo dõi và đi hàng trên các sàn, đảm bảo không bị trường hợp giao trễ
Báo cáo kịp thời, chính xác các công việc đột xuất để có biện pháp xử lý.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cẩn thận,kỹ lưỡng, sâu sát trong công việc
Thành thạo MS Office;
Khả năng chịu áp lực công việc cao, giao tiếp tốt, xử lý tình huống tốt.
Hiểu biết tương đối về lĩnh vực Kinh doanh mỹ phẩm
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trên sàn thương mại điện tử, công ty bán lẻ lĩnh vực: thời trang, mỹ phẩm
Tại Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Sáng Thứ 7
Cơ hội huấn luyện:
Đồng nghiệp:
Ngày nghỉ: Chiều Thứ 7 và Ngày Chủ nhật
Phúc lợi:
Phụ cấp khác :
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
