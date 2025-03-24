Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN KHOA HỌC DƯỢC LIỆU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 22 Thành Công, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Triển khai tư vấn, CSKH để phát triển doanh số cho các sản phẩm của công ty mảng thực phẩm dinh dưỡng (sữa, tinh bột kháng, thực phẩm chức năng)

Trực tiếp tư vấn, bán hàng và chăm sóc khách hàng trên các kênh online, offline.

Phát triển hệ thống khách hàng của công ty tại thị trường Hà Nội và các tỉnh.

Tham gia tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo, diễn đàn nhằm tương tác - xây dựng quan hệ với khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Thương Mại, Kinh tế, ....

Có khả năng quản lý, điều hành, đàm phán, thuyết phục, đào tạo, huấn luyện tốt.

Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong mảng Kinh doanh giáo dục và có kinh nghiệm triển khai kinh doanh online.

Có trách nhiệm, có tư duy sáng tạo, chủ động.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN KHOA HỌC DƯỢC LIỆU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng ổn định + KPI + Thưởng (từ 8tr – 15tr/ tháng)

Được xây dựng nhân hiệu, thương hiệu cá nhân.

Được hưởng đầy đủ các chế độ quyền lợi theo quy định của Công ty.

Môi trường làm việc năng động, khuyến khích sáng tạo và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN KHOA HỌC DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

