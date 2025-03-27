Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Trực chat/Gọi điện thoại chăm sóc khách hàng đã sử dụng dịch vụ.

Tư vấn, phản hồi những thắc mắc của khách hàng qua các kênh truyền thông (zalo, fb,..)

Kiểm tra thông tin KH trên hệ thống

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm CSKH.

Có laptop cá nhân

Nhanh nhẹn, trung thực, Có tinh thần cầu tiến

Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục, không nói lắp, nói ngọng

Nữ sinh năm >18 tuổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 7.000.000đ-12.000.000tđ/tháng + Thưởng

Thưởng lễ Tết đầy đủ

Cơ hội phát huy năng lực, phát triển bản thân luôn rộng mở nếu bạn thực sự cầu tiến.

Môi trường làm việc trẻ, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN

