Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Trực chat/Gọi điện thoại chăm sóc khách hàng đã sử dụng dịch vụ.
Tư vấn, phản hồi những thắc mắc của khách hàng qua các kênh truyền thông (zalo, fb,..)
Kiểm tra thông tin KH trên hệ thống
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm CSKH.
Có laptop cá nhân
Nhanh nhẹn, trung thực, Có tinh thần cầu tiến
Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục, không nói lắp, nói ngọng
Nữ sinh năm >18 tuổi
Có laptop cá nhân
Nhanh nhẹn, trung thực, Có tinh thần cầu tiến
Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục, không nói lắp, nói ngọng
Nữ sinh năm >18 tuổi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 7.000.000đ-12.000.000tđ/tháng + Thưởng
Thưởng lễ Tết đầy đủ
Cơ hội phát huy năng lực, phát triển bản thân luôn rộng mở nếu bạn thực sự cầu tiến.
Môi trường làm việc trẻ, năng động
Thưởng lễ Tết đầy đủ
Cơ hội phát huy năng lực, phát triển bản thân luôn rộng mở nếu bạn thực sự cầu tiến.
Môi trường làm việc trẻ, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI