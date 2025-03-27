Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Kto Logistics CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Kto Logistics CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Kto Logistics CO., LTD
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Kto Logistics CO., LTD

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Kto Logistics CO., LTD

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9, số nhà 02 ngõ 230 Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Nhận booking request từ Sales & khách hàng.
• Làm việc với các hãng tàu, airline, coloader và đại lý nước ngoài để kiểm tra lịch tàu, submit booking và release booking cho khách hàng.
• Gửi Bill of Lading (B/L) và các chứng từ liên quan cho khách hàng kiểm tra, đồng thời cập nhật thông tin hàng hóa cho khách hàng và các bên liên quan.
• Theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến hàng hóa và chứng từ cho đến khi hàng on board/giao hàng.
• Phối hợp với Sales để xử lý và giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng, đảm bảo mang đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ của công ty.
• Kiểm tra công nợ, lập Debit note và báo cáo công việc hàng tháng.
• Thực hiện các yêu cầu khác đúng chuyên môn từ cấp trên và Ban Giám Đốc.
• Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Ngoại thương, Hàng hải, Logistics, Vận tải hoặc các ngành liên quan.
• Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word, Outlook).

Tại Kto Logistics CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kto Logistics CO., LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Kto Logistics CO., LTD

Kto Logistics CO., LTD

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, số nhà 02 ngõ 230 Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, HN.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

