Tuyển Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Khu 5, thị trấn Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh., Quế Võ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

• Khai báo hải quan: Ra tờ khai hải quan hoàn chỉnh, chính xác không sai sót;

• Đặt xe giao hàng: phối hợp hiệu quả với bộ phận vận tải để phục vụ khách hàng;

• Cập nhật thông tin chi phí và doanh thu lên hệ thống Delta;

• Làm thủ tục chi trả/ yêu cầu chi trả và chuyển kế toán xuất hóa đơn;

• Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/Nữ, tuổi từ 22 - 45;

• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học;

• Không yêu cầu kinh nghiệm;

• Có tính kỷ luật, nhiệt tình và trung thực;

• Có khả năng giải quyết công việc nhanh, chính xác;

• Thái độ tốt, có trách nhiệm, nguyên tắc trong công việc;

• Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm;

• Có khả năng giao tiếp, quan hệ với các cơ quan chức năng, đối tác khách hàng liên quan đến công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DELTA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng xứng đáng năng lực.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực logistics.

- Đảm bảo đầy đủ chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DELTA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.