Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Chân Trời Mới làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Chân Trời Mới
- Hồ Chí Minh: 612A Ba Tháng Hai, P.14, Q.10, Tp. HCM, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Quản lý và giám sát việc thực hiện công việc của các Bộ phận (Bộ phận bảo vệ, bộ phận vệ sinh).
Chịu trách nhiệm quản lý và lưu trữ hồ sơ, văn bản, hợp đồng, hồ sơ PCCC.
Làm việc với những đối tác cung cấp dịch vụ như sửa chữa và bảo trì máy móc tại Trung Tâm.
Chấm công cho NV; GV Toàn thời gian.
Đưa đón học viên.
Hỗ trợ các phòng ban khác khi cần thiết.
Báo cáo hàng tuần, hàng tháng cho Quản Lý Trung Tâm.
Nội bộ: Tất cả các bộ phận của Trung Tâm và Văn Phòng chính.
Bên ngoài: Làm việc với CA khu vực, CA PCCC, những phòng ban tại địa phương và những đối tác cung cấp dịch vụ cho Trung Tâm.
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng máy tính, internet, Word, Excel
Kỹ năng giao tiếp tốt
Chăm chỉ, tinh thần hợp tác & trách nhiệm
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Nhanh nhẹn, năng động, chăm chỉ, chịu được áp lực công việc cao
Có khả năng làm việc độc lập & đội nhóm
Có kinh nghiệm về hành chính và giám sát tòa nhà
Làm việc theo ca, cũng như các yêu cầu khác của Quản lý Trung Tâm
Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Chân Trời Mới Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ ăn nhẹ trong giờ làm việc
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Cung cấp laptop cho nhân viên
Khóa học tiếng Anh miên phí cho con nhân viên
12 ngày nghỉ phép có lương
Được review hằng năm
Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp
Có cơ hội được đào tạo nghiệp vụ và ngoại ngữ cho nhân viên
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Chân Trời Mới
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI