Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Chân Trời Mới làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 612A Ba Tháng Hai, P.14, Q.10, Tp. HCM, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Quản lý và giám sát việc thực hiện công việc của các Bộ phận (Bộ phận bảo vệ, bộ phận vệ sinh).

Chịu trách nhiệm quản lý và lưu trữ hồ sơ, văn bản, hợp đồng, hồ sơ PCCC.

Làm việc với những đối tác cung cấp dịch vụ như sửa chữa và bảo trì máy móc tại Trung Tâm.

Chấm công cho NV; GV Toàn thời gian.

Đưa đón học viên.

Hỗ trợ các phòng ban khác khi cần thiết.

Báo cáo hàng tuần, hàng tháng cho Quản Lý Trung Tâm.

Nội bộ: Tất cả các bộ phận của Trung Tâm và Văn Phòng chính.

Bên ngoài: Làm việc với CA khu vực, CA PCCC, những phòng ban tại địa phương và những đối tác cung cấp dịch vụ cho Trung Tâm.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hay đại học ngành quản trị kinh doanh hoặc tương đương.

Biết sử dụng máy tính, internet, Word, Excel

Kỹ năng giao tiếp tốt

Chăm chỉ, tinh thần hợp tác & trách nhiệm

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Nhanh nhẹn, năng động, chăm chỉ, chịu được áp lực công việc cao

Có khả năng làm việc độc lập & đội nhóm

Có kinh nghiệm về hành chính và giám sát tòa nhà

Làm việc theo ca, cũng như các yêu cầu khác của Quản lý Trung Tâm

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Chân Trời Mới Thì Được Hưởng Những Gì

Tiệc chúc mừng sinh nhật

Hỗ trợ ăn nhẹ trong giờ làm việc

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Cung cấp laptop cho nhân viên

Khóa học tiếng Anh miên phí cho con nhân viên

12 ngày nghỉ phép có lương

Được review hằng năm

Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp

Có cơ hội được đào tạo nghiệp vụ và ngoại ngữ cho nhân viên

Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Chân Trời Mới

