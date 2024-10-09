Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH TSMT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY TNHH TSMT VIỆT NAM
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: Khu Công nghiệp Thái Hà Xã Bắc Lý, Xã Chân Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam, Lý Nhân
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Quản trị hệ thống máy tính, hệ thống mạng.
Hỗ trợ người dùng và nhu cầu từ các phòng, ban
Quản lý các thiết bị công nghệ thông tin và công nghệ của công ty
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin Tiếng Trung cơ bản Chấp nhận đào tạo sinh viên mới ra trường
Tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin
Tiếng Trung cơ bản
Chấp nhận đào tạo sinh viên mới ra trường
Tại CÔNG TY TNHH TSMT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
+ Mức lương: 15 - 25 triệu (chưa bao gồm tiền tăng ca)
+ Chế độ bảo hiểm, nghỉ lễ tết, phép năm theo quy định của pháp luật
+ Lương thưởng tháng thứ 13, xét duyệt tăng lương hằng năm
+ Công ty mới, cơ hội thăng tiến rộng mở
+ Hỗ trợ suất ăn trưa, ăn ca miễn phí
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TSMT VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
