Tuyển IT phần mềm Công ty Bánh Đồng Tiến làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty Bánh Đồng Tiến
- Đà Nẵng: 77 Phan Đăng Lưu, Hải Châu
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện các công việc kỹ thuật liên quan đến hệ thống máy tính phần cứng, mạng LAN.
- Cài đặt phần mềm, sửa chữa, bảo trì hệ thống máy tính, hệ thống mạng.
- Quản lý các hệ thống server, triển khai thực hiện các công việc kỹ thuật liên quan.
- Quản lý hệ thống thông tin nội bộ: Dữ liệu, email, web nội bộ, phần mềm, internet, điện thoại, hệ thống có tích hợp thiết bị
- Mua sắm, bảo quản , xử lý sự cố cho tài sản có yếu tố kỹ thuật như: máy tính, server, điện thoại, internet, camera...theo yêu cầu.
- Khắc phục sự cố phát sinh do phần mềm / thiết bị
- Phối hợp với các nhà cung cấp thiết bị, theo dõi tiến độ bảo hành, bảo trì, sửa chữa của các tài sản, máy móc thiêt bị thuộc bộ phận IT quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung cấp ngành CNTT trở lên.
- Thành thạo trong việc lắp đặt máy vi tính, camera giám sát, hệ thống mạng.
- Trung thực, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm cao và bảo mật thông tin trong công việc.
- Kinh nghiệm làm việc từ 01 năm trở lên.
Tại Công ty Bánh Đồng Tiến Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến lên PGĐ.
Được hưởng đầy đủ các chế độ: BHYT, BHXH, BHTN, phép năm, nghỉ Lễ theo quy định của pháp luật
Được tham gia vào các hoạt động: Du lịch hàng năm, Party, sinh nhật hàng tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Bánh Đồng Tiến
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
