Tuyển IT phần mềm CENNEXT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

- Triển khai và nâng cấp hệ thống máy tính, mạng.

- Sửa chữa, khắc phục sự cố trong hệ thống máy tính của công ty (Helpdesk – Công việc chính)

- Thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận và sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc Công nghệ máy tính.

- Tiếng Anh giao tiếp tốt.

- Hiểu biết về các thiết bị vật lý trong hệ thống mạng.

- Hiểu biết về môi trường Microsoft Windows (Windows Server, Windows workstations ...). hoặc môi trường Linux (Centos, Ubuntu server).

- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CCNA, MCSA.

- Chịu khó học tập, nỗ lực, kiên trì và linh hoạt trong công việc.

Tại CENNEXT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực (từ 7.800.000đ), thử việc 2 tháng hưởng 85%.

- Thưởng tháng lương 13, thưởng thành tích Best Member, xét tăng lương định kỳ hàng năm.

- Được huấn luyện, đào tạo các nghiệp vụ liên quan công việc.

- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.

- Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động của Nhà nước.

Thời gian: Từ 7:00 - 16:00, nghỉ cuối tuần (04 ngày chủ nhật và 02 ngày thứ bảy). Địa điểm làm việc: QCoop Building, 150 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CENNEXT

