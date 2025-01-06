Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT ĐỖ GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT ĐỖ GIA
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 2, số 8 đường 2.5 KĐT Gamuda
- Trần Phú
- Hoàng Mai – Hà Nội., Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Kiểm tra lại tính hợp lệ và hợp pháp của các chứng từ
Hạch toán chứng từ, hóa đơn
Luân chuyển các loại giấy tờ theo trình tự khoa học
Lưu trữ và bảo mật các giấy tờ nội bộ một cách an toàn
Phối kết hợp với các kế toán nội bộ khác trong doanh nghiệp
Lập báo cáo theo tuần, tháng, quý hoặc đột xuất nếu cần
Các công việc khác do cấp trên giao
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo nghiệp vụ về kế toán
Có khả năng tính toán nhanh nhạy
Biết cách sử dụng các phần mềm liên quan
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT ĐỖ GIA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 8 - 10tr
Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc
Thưởng lễ, tết.
Tham gia các hoạt động sự kiện định kỳ hàng năm (nghỉ hè, teambuilding, Year end party...)
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT ĐỖ GIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
