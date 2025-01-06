Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT ĐỖ GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, số 8 đường 2.5 KĐT Gamuda - Trần Phú - Hoàng Mai – Hà Nội., Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ

Kiểm tra lại tính hợp lệ và hợp pháp của các chứng từ

Hạch toán chứng từ, hóa đơn

Luân chuyển các loại giấy tờ theo trình tự khoa học

Lưu trữ và bảo mật các giấy tờ nội bộ một cách an toàn

Phối kết hợp với các kế toán nội bộ khác trong doanh nghiệp

Lập báo cáo theo tuần, tháng, quý hoặc đột xuất nếu cần

Các công việc khác do cấp trên giao

Yêu Cầu Công Việc

Thành thạo nghiệp vụ về kế toán

Có khả năng tính toán nhanh nhạy

Biết cách sử dụng các phần mềm liên quan

Giao tiếp tôt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT ĐỖ GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 8 - 10tr

Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc

Thưởng lễ, tết.

Tham gia các hoạt động sự kiện định kỳ hàng năm (nghỉ hè, teambuilding, Year end party...)

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT ĐỖ GIA

