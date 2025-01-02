Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM ECO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM ECO
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/02/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM ECO

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Căn J02 LO11, khu đô thị mới Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

+ Quản lý hàng hóa xuất nhập tồn phát sinh hàng ngày
+ Tổng hợp tồn kho, nợ phải thu hàng ngày
+ Làm các báo cáo doanh thu, các loại báo cáo nội bộ phục vụ việc quản lý
+ Theo dõi, đôn đốc công nợ phải thu và phải trả của khách hàng
+ Hỗ trợ các công việc khác phát sinh của kế toán thuế trong quá trình hoạt động.
+ Các công việc khác được giao từ Kế toán trưởng, ban giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Nhanh nhẹn, hoạt bát, ham học hỏi
+ Có tư duy logic, cẩn thận và tỉ mỉ
+ Có trách nhiệm cao trong công việc
+ Thành thạo Excel hoặc phần mềm kế toán
+ Có kinh nghiệm làm kế toán nội bộ từ 1 năm và cùng ngành nghề là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM ECO Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập 8-10tr, KPI thưởng hàng tháng
+ Lương tháng 13,14.
+ Tăng lương, nghỉ lễ, nghỉ mát hàng năm
+ Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
+ Tham gia bảo hiểm đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM ECO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM ECO

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

