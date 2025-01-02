Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM ECO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Căn J02 LO11, khu đô thị mới Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

+ Quản lý hàng hóa xuất nhập tồn phát sinh hàng ngày

+ Tổng hợp tồn kho, nợ phải thu hàng ngày

+ Làm các báo cáo doanh thu, các loại báo cáo nội bộ phục vụ việc quản lý

+ Theo dõi, đôn đốc công nợ phải thu và phải trả của khách hàng

+ Hỗ trợ các công việc khác phát sinh của kế toán thuế trong quá trình hoạt động.

+ Các công việc khác được giao từ Kế toán trưởng, ban giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Nhanh nhẹn, hoạt bát, ham học hỏi

+ Có tư duy logic, cẩn thận và tỉ mỉ

+ Có trách nhiệm cao trong công việc

+ Thành thạo Excel hoặc phần mềm kế toán

+ Có kinh nghiệm làm kế toán nội bộ từ 1 năm và cùng ngành nghề là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM ECO Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập 8-10tr, KPI thưởng hàng tháng

+ Lương tháng 13,14.

+ Tăng lương, nghỉ lễ, nghỉ mát hàng năm

+ Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

+ Tham gia bảo hiểm đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM ECO

