Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM BÌNH MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM BÌNH MINH
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM BÌNH MINH

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM BÌNH MINH

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- km13, Quốc Lộ 1A, Ngọc Hồi, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội., Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1.Lập phiếu xuất bán hàng sau khi đã kiểm tra giá bán theo chính sách của từng khách hàng.
2.Căn cứ theo HĐ, chính sách bán hàng để xuất hóa đơn cho khách hàng.
3.Lập phiếu nhập kho hàng bán trả lại ,lập các biên bản có liên quan đến việc bán hàng và thu hồi hàng.
4.Cuối ngày, kiểm tra các phiếu đã lập trong ngày để phát hiện các sai sót và điều chỉnh cho phù hợp.
5.Lập phiếu xuất hàng tài trợ , cho mượn , thanh lý … tùy theo chính sách cụ thể của Công ty.
6.Theo dõi, đôn đốc thu hồi hàng cho nhân viên kinh doanh mượn, hạch toán trị giá hàng nhân viên mượn vào công nợ khi quá thời hạn được phép mượn.
7.Theo dõi tiến trình nhập hàng vào kho và lập biên bản nhập hàng, lập phiếu nhập kho hàng mua.
8.Đối chiếu kho hàng ngày
9.Lập biên bản xử lý hàng hóa hư hỏng
10. Tổ chức kiểm kê đột xuất hoặc định kì.
11.Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của GĐTC
=> Được đào tạo và hướng dẫn công việc; Sinh viên mới ra trường được đào tạo thêm
LÀM VIỆC TẠI
- làm việc tại VP Hà Nội: km13, Quốc Lộ 1A, Ngọc Hồi, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.
- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (8h00 - 17h30), thứ 7 làm việc theo lịch của Công ty.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán hoặc tương đương từ 01 năm trở lên
- Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Kế Toán trở lên
- Có khả năng xử lý các yêu cầu khác của công việc.
- Sử dụng thành thạo vi tính VP
- Biết sử dụng phần mềm kế toán Misa,
- Có trách nhiệm trong công việc
- Cẩn thận tỉ mỉ, trung thực

Tại CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM BÌNH MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
- Cơ hội thăng tiến.
- Được hưởng mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và các chế độ phúc lợi mở rộng khác. Thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định, Thưởng lợi nhuận cuối năm
. phù hợp với năng lực và các chế độ phúc lợi mở rộng khác như: Sinh nhật, Hoạt động thể thao, thăm quan, du lịch trong nước, nước ngoài ...
- Hưởng các chế độ đãi ngộ theo luật lao động như: BHXH, BHYT, BHTN …Phép Năm, Thâm Niên,...
- Cung cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ.
- Thưởng theo năng lực & hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM BÌNH MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM BÌNH MINH

CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM BÌNH MINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 10 Trương Đình Hội, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

