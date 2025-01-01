Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PSI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Thu thập và xử lý hóa đơn, chứng từ.

Xuất hóa đơn bán hàng cho khách hang.

Theo dõi, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ đi kèm, chỉnh sửa khi có sai lệch phát sinh.

Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh lên phần mềm kế toán

Xử lý và chuẩn bị các hồ sơ cho phù hợp với luật kế toán hiện hành..

Rà soát, sắp xếp và lưu trữ các hồ sơ, chứng từ kế toán đảm bảo đúng và đủ theo quy định hiện hành.

Thực hiện hạch toán, lập báo cáo, tờ khai thuế theo tháng/ quý/ năm

Theo dõi và đưa ra khuyến cáo về lợi nhuận sổ sách để BGĐ có phương án xử lý và cân đối kịp thời.

Cập nhật liên tục các chính sách, các quy định mới liên quan đến thuế

Lưu ý: những chứng từ: thu chi, xuất, nhập lưu trữ 5 năm, những hóa đơn, hợp đồng, chứng từ đi kèm hóa đơn, lưu trữ 10 năm.