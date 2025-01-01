Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PSI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PSI VIỆT NAM
- Hà Nội: CCN Lai Xá, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
Thu thập và xử lý hóa đơn, chứng từ.
Xuất hóa đơn bán hàng cho khách hang.
Theo dõi, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ đi kèm, chỉnh sửa khi có sai lệch phát sinh.
Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh lên phần mềm kế toán
Xử lý và chuẩn bị các hồ sơ cho phù hợp với luật kế toán hiện hành..
Rà soát, sắp xếp và lưu trữ các hồ sơ, chứng từ kế toán đảm bảo đúng và đủ theo quy định hiện hành.
Thực hiện hạch toán, lập báo cáo, tờ khai thuế theo tháng/ quý/ năm
Theo dõi và đưa ra khuyến cáo về lợi nhuận sổ sách để BGĐ có phương án xử lý và cân đối kịp thời.
Cập nhật liên tục các chính sách, các quy định mới liên quan đến thuế
Lưu ý: những chứng từ: thu chi, xuất, nhập lưu trữ 5 năm, những hóa đơn, hợp đồng, chứng từ đi kèm hóa đơn, lưu trữ 10 năm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng ở vị trí tương đương
Nắm rõ nghiệp vụ, biết sử dụng phần mềm MISA
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PSI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, NV xuất sắc, teambuilding, ...
Review lương 1 năm 1 lần
Nhiều chính sách phúc lợi khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PSI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
