Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT TUẤN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 23 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Tiếp nhận thông tin từ bộ phận kinh doanh làm các thủ tục nhập, xuất hàng hóa cho khách hàng trên phần mềm kế toán Misa

- Kiểm tra hàng hóa và đối chiếu với phiếu xuất kho trước khi xuất hàng, đảm bảo đúng, đủ số lượng và chất lượng hàng.

- Thực hiện việc dán tem nhãn phụ cho các loại hàng hóa nhập kho theo quy định.

- Sắp xếp hàng, Đóng hộp, in & dán nhãn thông tin gửi hàng.

- Thu xếp bố trí, điều phối nhân sự bộ phận giao vận, giao hàng

- Hỗ trợ kinh doanh làm báo giá, hợp đồng, hồ sơ nghiệm thu bàn giao.

- Quản lý, theo dõi công nợ khách hàng, Lập báo cáo công nợ hàng tuần.

- Làm việc tại văn phòng Tầng 6 Số 23 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung Thanh Xuân, Hà Nội

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi 22 đến 28 tuổi, ưu tiên NỮ

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm.

- Trình độ học vấn: cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán

- Yêu cầu thành thạo kỹ năng Word, Excel cơ bản.

- Kinh nghiệm sử dụng Phần mềm kế toán Misa bắt buộc.

- Phẩm chất tính cách: Tích cực, nhanh nhẹn, chăm chỉ, chủ động.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT TUẤN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cơ bản từ : 8.000.000 đ - 9.000.000 đ+ Phụ cấp ăn trưa: 30.000/ngày.

- Tham gia bảo hiểm xã hội , bảo hiểm y tế theo quy định

- Được nghỉ các ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước

- Các chế độ phúc lợi : Tăng lương, thưởng, lương tháng 13, nghỉ mát , tất niên, các chế độ khác khi kí hợp đồng chính thức

- Các đãi ngộ khác: Trao đổi khi phỏng vấn

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ thứ 2-thứ 7 (8h00-17h30) , nghỉ Chủ nhật và các ngày lễ tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT TUẤN

