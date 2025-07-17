Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 18 Triệu

Mức lương 17 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 45 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 17 - 18 Triệu

- Tổ chức, điều hành, kiểm soát toàn bộ hoạt động của bộ phận kế toán,

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ theo đúng quy định,

- Kiểm soát chi phí, doanh thu, dòng tiền và công nợ,

- Tư vấn cho Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến tài chính, kế toán,

- Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng khi cần thiết,

- Hướng dẫn và đào tạo nhân sự kế toán cấp dưới,

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan,

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp,

- Am hiểu các quy định pháp luật liên quan đến kế toán - tài chính - thuế,

- Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và xử lý vấn đề tốt,

- Nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu được áp lực công việc,

Tại CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 16 triệu + thưởng 1-2tr/tháng,

- Thưởng quý, lễ tết các ngày lễ trong năm,

- Có cơ hội tiếp xúc với các shop bán hàng lớn trong và ngoài nước , làm quen với nguồn hàng bên Trung,

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có lộ trình thăng tiến rõ ràng,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS

