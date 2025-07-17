Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
Ngày đăng tuyển: 17/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/08/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS

Mức lương
17 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 45 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 17 - 18 Triệu

- Tổ chức, điều hành, kiểm soát toàn bộ hoạt động của bộ phận kế toán,
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ theo đúng quy định,
- Kiểm soát chi phí, doanh thu, dòng tiền và công nợ,
- Tư vấn cho Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến tài chính, kế toán,
- Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng khi cần thiết,
- Hướng dẫn và đào tạo nhân sự kế toán cấp dưới,

Với Mức Lương 17 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan,
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp,
- Am hiểu các quy định pháp luật liên quan đến kế toán - tài chính - thuế,
- Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và xử lý vấn đề tốt,
- Nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu được áp lực công việc,

Tại CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 16 triệu + thưởng 1-2tr/tháng,
- Thưởng quý, lễ tết các ngày lễ trong năm,
- Có cơ hội tiếp xúc với các shop bán hàng lớn trong và ngoài nước , làm quen với nguồn hàng bên Trung,
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có lộ trình thăng tiến rõ ràng,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 45 Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

