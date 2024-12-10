Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Crescent Mall, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Chịu trách nhiệm kiểm đếm, nhập – xuất hàng hóa, tổ chức dán tem nhãn phụ đúng quy trình
Lập kế hoạch sắp xếp, bảo quản hàng tồn kho mà mình phụ trách
Báo cáo kết quả công việc cho Giám Sát Kho/ Tổ Ƭrưởng Kho khi có yêu cầu.
Nhiệm vụ khác khi có chỉ định của trưởng bộ phận.
Vệ sinh khu làm việc hàng ngày.
Luôn duy trì và truyền tải hình ảnh đẹp của sản phẩm, của công ty tới khách hàng.
Thực hiện các yêu cầu của quản lý cửa hàng.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam tuổi từ 18 - 28 tuổi
Yêu cầu tốt nghiệp THPT trở lên
Ngoại hình dễ nhìn, tự tin, trung thực, siêng năng, cẩn thận
Yêu thích công việc bán hàng và chăm sóc khách hàng
THỜI GIAN LÀM VIỆC: Ca xoay 8 tiếng/ngày, được off 1 ngày/ 1 tuần
Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn = Lương cơ bản: 6.000.000 + Phụ cấp: 350.000 + Thưởng doanh số cửa hàng + Tăng ca
Tùy từng vị trí sẽ có thỏa thuận về Lương cơ bản theo kinh nghiệm hoặc cấp bậc
Được thưởng tháng 13
Được hưởng các chính sách phúc lợi: BHYT, BHXH, BHTN, BH 24/24... theo quy định của pháp luật
Được đào tạo kỹ năng bán hàng, giao tiếp, quản lý
Có cơ hội thăng tiến lên Cửa hàng phó, Cửa hàng trưởng, Quản lý vùng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
