Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HAN SA làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 263 Nguyễn Thị Minh Khai, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho

Theo dõi nhập xuất tồn , theo dõi các vật tư sử dụng thường xuyên để đề xuất mua kịp thời

Quản lý sắp xếp các loại vật tư theo quy cách, chủng loại, hạn sử dụng

Theo dõi xuất nhập vật tư công trình

Xuất nhập, theo dõi các loại máy móc sử dụng và xuất đi công trình

Tiếp nhận vật tư mua, đảm bảo đúng chủng loại cần thiết

Có thể tăng ca khi có yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

Nữ

Có kinh nghiệm làm kho sản xuất từ 2 năm trở lên

Chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu khó

Không vướng bân con nhỏ

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương cơ bản 8-10tr

Đóng bảo hiểm đầy đủ

Thưởng lễ tết

Cách Thức Ứng Tuyển

