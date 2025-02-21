Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HAN SA làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HAN SA làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HAN SA
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HAN SA

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HAN SA

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 263 Nguyễn Thị Minh Khai, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Theo dõi nhập xuất tồn , theo dõi các vật tư sử dụng thường xuyên để đề xuất mua kịp thời
Quản lý sắp xếp các loại vật tư theo quy cách, chủng loại, hạn sử dụng
Theo dõi xuất nhập vật tư công trình
Xuất nhập, theo dõi các loại máy móc sử dụng và xuất đi công trình
Tiếp nhận vật tư mua, đảm bảo đúng chủng loại cần thiết
Có thể tăng ca khi có yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ
Có kinh nghiệm làm kho sản xuất từ 2 năm trở lên
Chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu khó
Không vướng bân con nhỏ

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HAN SA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 8-10tr
Đóng bảo hiểm đầy đủ
Thưởng lễ tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HAN SA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HAN SA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HAN SA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 58 đường số 7, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

