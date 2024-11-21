Tuyển Nhân viên kho Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 362A Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thực hiện giao dịch nhập xuất vật tư hàng hóa (50%)

Nhập xuất kho: Kiểm tra đối chiếu số lượng, vật tư hàng hóa cần xuất – nhập giữa chứng từ và vật tư hàng hóa thực tế trước khi giao – nhận.

Lấy đơn, Quét đơn (khi cần), Cân, Kiểm, Đếm trước khi giao nhận hàng hóa.

Giao nhận hàng hóa theo chứng từ nhập xuất.

2. Quản lý hàng hóa (30%)

Bao gói, sắp xếp bảo quản hàng tốt, ngăn nắp, gọn gàng, theo chủng loại.

Kiểm soát và theo dõi hàng tồn kịp thời nhằm phát hiện hàng tồn khi chưa có biện pháp xử lý, hư hỏng.

Đảm bảo số lượng, trọng lượng, giá trị vật tư hàng hóa tồn kho đúng với số liệu báo cáo kế toán, đối chiếu và kiểm kê cuối mỗi ngày.

Trực tiếp chịu trách nhiệm về tài sản quản lý trong kho.

Kiểm kê định kỳ, đột xuất theo quy định của Công ty

Niêm phong két tủ cuối ngày.

Trực kho theo phân công.

3. Cập nhật chứng từ, báo cáo, đối chiếu lưu trữ chứng từ (10%)

Ghi chép, cập nhật các chứng từ nhập xuất vào thẻ kho

Xác nhận và kiểm tra thẻ kho

Báo cáo tình hình tồn đọng hàng

Báo cáo thiếu hụt, hàng kém phẩm chất

Thẻ kho

Báo cáo trong phạm vi công việc phục vụ công tác điều phối kho, công tác kiểm kê, kiểm tra...

Sắp xếp và lưu trữ chứng từ nhập – xuất theo đúng qui định

Lập bảng kê lưu trữ theo thủ tục ISO

Khi chuyển giao tài liệu phải thực hiện đúng qui định giao nhận.

4. Thực hiện công việc do cấp trên giao (10%).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Bằng cấp: Trung cấp - Chuyên ngành: Kế toán

Các học vấn khác cần cho ngành: Logistics

CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

Số năm kinh nghiệm liên quan: 01 năm

Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: Am hiểu về quy định nhập xuất – kiểm đếm giao nhận; Phân loại, sắp xếp hàng hóa.

CÁC KỸ NĂNG

Thành thạo nghiệp vụ kiểm tra giao nhận.

Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, phần mềm kế toán.

Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng (Máy photo, fax, điện thoại...)

Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập.

Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng lương 13 + Thưởng thành tích: lương tháng 14, 15, 16 ++ theo kết quả kinh doanh Công ty.

Thưởng dịp lễ Tết, thưởng đột xuất cho thành tích xuất sắc.

Tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc.

Chi phí cơm trưa, xăng, điện thoại và các hỗ trợ chi phí khác theo vị trí và tính chất công việc.

Đồng phục cho Nhân viên hằng năm.

Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm tai nạn 24/24, Bảo Hiểm Sức Khỏe Cá Nhân.

Khám sức khỏe định kì hằng năm.

Du Lịch hàng năm.

Chế độ nghỉ phép cho nhân viên từ 12-14 ngày/năm.

Chương trình đào tạo và phát triển sự nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

Các họat động tập thể: Teambuilding, Ngày hội văn hóa, Văn nghệ, CLB thể dục thể thao...

Các hoạt động công đoàn: Quà tặng nhân dịp 8/3, 20/10, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tết Trung thu...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin