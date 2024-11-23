Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MT GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MT GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MT GROUP
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MT GROUP

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MT GROUP

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 39 Đào Trí phường Phú Thuận, Quận 7, HCM, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Quản lý kho hàng và xử lý các công việc liên quan
- Thực hiện các quy trình xuất - nhập - tồn
- Kiểm kê - báo cáo định kỳ
- Giao hàng
- Đảm bảo an toàn, an ninh, vệ sinh kho hàng
- Công việc làm theo sự phân công sắp xếp và hướng dẫn của Công ty.
- Thời gian làm việc: Thứ hai đến sáng Thứ bảy (8:30 - 12:00, 13:30 - 17:30)

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm từ 06 tháng trở lên, từng làm về ngành phụ trợ, phụ kiện ô tô.
- Trung thực, trách nhiệm, không ngại việc
- Có kiến thức cơ bản về quản lý kho
- Sức khỏe tốt, diện tích kho size vừa
- Nhanh nhẹn, chịu khó, gọn gàng
- Có kỹ năng sử dụng máy tính văn phòng cơ bản (Word, Excel)
- Biết lái xe ô tô là một lợi thế lớn

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương & thưởng
Quyền lợi
Phúc lợi
Môi trường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MT GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MT GROUP

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MT GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, Tòa nhà Petroland, Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

