Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MT GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 39 Đào Trí phường Phú Thuận, Quận 7, HCM, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Quản lý kho hàng và xử lý các công việc liên quan

- Thực hiện các quy trình xuất - nhập - tồn

- Kiểm kê - báo cáo định kỳ

- Giao hàng

- Đảm bảo an toàn, an ninh, vệ sinh kho hàng

- Công việc làm theo sự phân công sắp xếp và hướng dẫn của Công ty.

- Thời gian làm việc: Thứ hai đến sáng Thứ bảy (8:30 - 12:00, 13:30 - 17:30)

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm từ 06 tháng trở lên, từng làm về ngành phụ trợ, phụ kiện ô tô.

- Trung thực, trách nhiệm, không ngại việc

- Có kiến thức cơ bản về quản lý kho

- Sức khỏe tốt, diện tích kho size vừa

- Nhanh nhẹn, chịu khó, gọn gàng

- Có kỹ năng sử dụng máy tính văn phòng cơ bản (Word, Excel)

- Biết lái xe ô tô là một lợi thế lớn

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MT GROUP

