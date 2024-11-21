Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô 38, Khu C, Đường D1, KCN An Hạ, Phạm Văn Hai, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Quản lý hàng hóa, mặt bằng, thiết bị được bàn giao sử dụng;

- Thực hiện rút hàng, nhập hàng nhập khẩu khi hàng hóa đã thông quan theo điều phối của Trưởng kho/Thủ kho;

- Thực hiện Xuất - Nhập hàng hóa kho phụ trách theo chứng từ xuất nhập;

- Xây dựng kế hoạch công việc hàng ngày, hàng tuần;

- Tham gia cảnh báo ảnh hưởng đến dòng tiền do vật tư tồn kho, lưu bãi;

- Tuân thủ quy trình bộ phận, và các quy định chung, các hướng dẫn nghiệp vụ;

- Quản lý an toàn môi trường, vệ sinh lao động, sức khỏe nghề nghiệp, 5S, PCCC;

- Báo cáo kết quả thực hiện và đánh giá hiệu quả, nguyên nhân, đề xuất các giải pháp;

- Tham gia cải tiến quy trình;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Excel (bắt buộc, có bài test)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 9-10 triệu

- Được hưởng tất cả các chế độ theo quy định của pháp luật lao động như: BHXH, BHTN, BHYT, Bảo hiểm 24h;

- Thưởng Lễ/Tết; sinh nhật, quà trung thu cho CB-CNV, tặng học bổng khuyến học, xây nhà tình thương cho gia đình hoàn cảnh khó khăn;

- Có khu nội trú cho dành CB-CNV;

- Có xe đưa rước từ thành phố Hồ Chí Minh về Công ty làm việc;

- Được đào tạo các Kiến thức và Kỹ năng phát triển bản thân;

- Đặc biệt: Anh/Chị được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp có cơ hội thăng tiến cao.

- Cùng nhiều CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ & THU HÚT NHÂN TÀI của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company

