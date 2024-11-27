Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÔN KHANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 11 - 13 Đường số 10, Khu phố 4, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Quản lý, kiểm kê, theo dõi hàng hóa và tài sản trong kho.

Thực hiện quy trình nhập/ xuất hàng hóa.

Làm báo cáo, lưu giữ chứng từ và thực hiện các yêu cầu công việc khác của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ độ tuổi: 18 - 35.

Trình độ: Trung cấp trở lên.

Có kinh nghiệm ít nhất 06 tháng ở vị trí tương đương.

Sức khỏe tốt.

Có tinh thần học hỏi, cầu tiến, chịu khó, làm việc nhóm tốt.

Trung thực, thật thà, cẩn thận, siêng năng.

Chủ động trong công việc, hòa đồng, vui vẻ.

Mong muốn ổn định và có thể gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÔN KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.000.000 – 12.000.000 + Thưởng (nếu có)

Thưởng Lễ, Tết...

Phép năm: 12 ngày/năm.

Du lịch hàng năm với công ty.

Làm việc trong môi trường mát mẻ, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÔN KHANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.