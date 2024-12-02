Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ Phần Sbooks làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 10 Triệu

Mức lương 5 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 18 Đường số 40, Khu dân cư Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước , Thành phố Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

Nhận, kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa khi nhập kho.

Sắp xếp, phân loại và lưu trữ hàng hóa trong kho một cách khoa học, đảm bảo an toàn và dễ dàng tìm kiếm.

Quản lý hàng tồn kho, cập nhật số liệu hàng hóa thường xuyên, chính xác.

Phối hợp với bộ phận sản xuất để đảm bảo cung cấp nguyên vật liệu đầy đủ và kịp thời.

Thực hiện xuất kho hàng hóa theo yêu cầu, kiểm tra số lượng và chất lượng trước khi giao hàng.

Báo cáo tình hình hàng tồn kho định kỳ cho quản lý.

Vệ sinh và bảo quản kho hàng sạch sẽ, ngăn nắp.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc trong kho từ 0-1 năm. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành in ấn/xuất bản.

Nắm vững các nghiệp vụ quản lý kho, xuất nhập kho.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Sử dụng thành thạo máy tính và phần mềm quản lý kho (nếu có).

Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ Phần Sbooks Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN).

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

Có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ.

Các chế độ phúc lợi khác (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Sbooks

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.