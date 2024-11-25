Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINA OILS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1B Trần Não, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Bố trí sắp xếp, phân loại hàng hoá, NVL theo từng khu vực, bảo quản hàng hoá, NVL.

Thực hiện yêu cầu nhập và xuất kho dưới sự quản lý của thủ kho (trong đó bao gồm nhận hàng - kiểm số lượng - chất lượng hàng nhà cung cấp giao, nhận - kiểm hàng cửa hàng trả về, soạn hàng - đóng giao đơn cửa hàng - NPP - CTV - Online

Thực hiện quy trình chiết xuất đảm bảo yêu cầu về dung tích. Đóng chai, hộp, đóng nắp nút, dán tem, niêm phong theo chủng loại. Đóng hộp, đóng thùng theo đúng quy cách.

Đề xuất, quản lý, bảo trì thiết bị, vệ sinh dụng cụ, thiết bị và nơi làm việc

Đảm bảo tiêu chuẩn hàng hóa trong kho và theo dõi thời hạn sử dụng hàng hóa trong kho. Thực hiện sửa hàng khi có phát sinh hoặc theo yêu cầu của Thủ kho.

Hỗ trợ các công tác lấy, giao hàng chuyển kho. Hỗ trợ các bộ phận kế toán, kinh doanh, bán hàng, kỹ thuật...

Thực hiện những công việc khác dưới sự quản lý của Thủ kho

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Siêng năng chăm chỉ, nhiệt tình

Trung thực, năng động, có trách nhiệm

Có bằng lái xe ô tô là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINA OILS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8.000.000đ - 10.000.000đ Gross/ tháng

- Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Công ty và theo Luật lao động.

- Chế độ BHXH theo quy định của nhà nước.

- Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp và năng động.

- Có chế độ khen thưởng xứng đáng và cơ hội thăng tiến cao và nhanh.

- Thưởng tết, tháng 13 theo kết quả Kinh doanh hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINA OILS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin