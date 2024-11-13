Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần PharmaDi làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Công ty cổ phần PharmaDi
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty cổ phần PharmaDi

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khương Đình

- Thanh Xuân

- Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

1.Thao tác nhập / xuất kho theo hệ thống và theo nguyên tắc
2. Đảm bảo chất lượng hàng hóa trong kho luôn đạt tiêu chuẩn của công ty đưa ra.
3. Thực hiện phương án chất hàng, lưu trữ, xuất kho theo quy trình
4. Báo cáo và thực hiện báo cáo dựa trên số liệu hệ thống cho công việc
5. Duy trì các biện pháp an toàn, tiết kiệm, giữ gìn vệ sinh kho

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Kỹ năng:
- Cẩn thận, nhanh nhẹn và chịu áp lực trong công việc.
- Làm việc độc lập và khả năng làm việc nhóm.
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, Excel cơ bản

Tại Công ty cổ phần PharmaDi Thì Được Hưởng Những Gì

- Nhân viên chính thức, BHXH
- Được đào tạo, chỉ dẫn tận tình.
-Môi trường trẻ & năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần PharmaDi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nguyễn Tuân - Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

