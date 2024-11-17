Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH FAIN VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bora Bora - Đảo Kim Cương QPHW+9X7, Cầu Thời Đại, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh, Thủ Đức

Đóng hàng (hàng mỹ phẩm)

Hỗ trợ kho các công việc khác (nếu có)

Biết lái xe nâng (lợi thế)

Kiểm kê hàng hóa

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, nhiệt tình, gắn bó lâu dài

Có thể đi làm ngay

Ưu tiên nam (sinh năm 2000-2005)

Tại CÔNG TY TNHH FAIN VN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 7.000.000đ - 9.000.000/tháng

Môi trường làm việc thoải mái, đồng nghiệp hòa đồng

BHXH theo quy định của nhà nước

Nghỉ Lễ, Tết theo quy định

