Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH FAIN VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH FAIN VN
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Bora Bora
- Đảo Kim Cương QPHW+9X7, Cầu Thời Đại, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Đóng hàng (hàng mỹ phẩm)
Hỗ trợ kho các công việc khác (nếu có)
Biết lái xe nâng (lợi thế)
Kiểm kê hàng hóa
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, nhiệt tình, gắn bó lâu dài
Có thể đi làm ngay
Ưu tiên nam (sinh năm 2000-2005)
Tại CÔNG TY TNHH FAIN VN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 7.000.000đ - 9.000.000/tháng
Môi trường làm việc thoải mái, đồng nghiệp hòa đồng
BHXH theo quy định của nhà nước
Nghỉ Lễ, Tết theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FAIN VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
