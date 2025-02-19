Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH KIÊN THÀNH TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH KIÊN THÀNH TÍN
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH KIÊN THÀNH TÍN

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 66 An Dương Vương, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Nhập, xuất, sắp xếp hàng hóa trong kho theo đúng quy trình, đảm bảo đúng số lượng, mã hàng, vị trí.
- Kiểm tra và bảo quản hàng hóa, tránh thất thoát, hư hỏng.
- Chuẩn bị & đóng gói hàng hóa theo đơn, hỗ trợ luân chuyển giữa các kho.
- Giao hàng bằng xe máy đúng địa điểm, đúng thời gian, đảm bảo nguyên vẹn.
- Thu thập & đối chiếu chứng từ giao nhận, bàn giao cho kế toán kho.
- Kiểm kê kho định kỳ, báo cáo chênh lệch nếu có.
- Vệ sinh kho bãi, tuân thủ an toàn lao động & PCCC.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam, độ tuổi từ 20 - 35.
- Tốt nghiệp: 12/12, sử dụng vi tính là lợi thế
- Sức khỏe tốt, siêng năng, chính trực,
- Bằng lái xe A1, quen thuộc đường phố là lợi thế,
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm kho, giao nhận hàng hóa.
- Cẩn thận, nhanh nhẹn, có thể làm việc nhóm và chịu được áp lực.

Tại CÔNG TY TNHH KIÊN THÀNH TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8tr (lương, cơm, tăng ca, KPI
Phúc lợi về BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn
Tham gia các hoạt động tăng gắn kết đội ngũ: teambuilding, tri ân đấng sinh thành vào ngày sinh nhật, hoạt động cho các con, lễ đặc biệt.....
Nghỉ phép và nghỉ lễ
Tham gia đào tạo và xây dựng đội ngũ từ công ty
Bạn thích một môi trường có sự gắn kết, tôn trọng, lắng nghe, học hỏi phát triển mỗi ngày mời bạn tham gia cùng chúng tôi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIÊN THÀNH TÍN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KIÊN THÀNH TÍN

CÔNG TY TNHH KIÊN THÀNH TÍN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 66 An Dương Vương, P.An Lạc A, Q.Bình Tân

