Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH KIÊN THÀNH TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 66 An Dương Vương, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Nhập, xuất, sắp xếp hàng hóa trong kho theo đúng quy trình, đảm bảo đúng số lượng, mã hàng, vị trí.

- Kiểm tra và bảo quản hàng hóa, tránh thất thoát, hư hỏng.

- Chuẩn bị & đóng gói hàng hóa theo đơn, hỗ trợ luân chuyển giữa các kho.

- Giao hàng bằng xe máy đúng địa điểm, đúng thời gian, đảm bảo nguyên vẹn.

- Thu thập & đối chiếu chứng từ giao nhận, bàn giao cho kế toán kho.

- Kiểm kê kho định kỳ, báo cáo chênh lệch nếu có.

- Vệ sinh kho bãi, tuân thủ an toàn lao động & PCCC.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam, độ tuổi từ 20 - 35.

- Tốt nghiệp: 12/12, sử dụng vi tính là lợi thế

- Sức khỏe tốt, siêng năng, chính trực,

- Bằng lái xe A1, quen thuộc đường phố là lợi thế,

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm kho, giao nhận hàng hóa.

- Cẩn thận, nhanh nhẹn, có thể làm việc nhóm và chịu được áp lực.

Tại CÔNG TY TNHH KIÊN THÀNH TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8tr (lương, cơm, tăng ca, KPI

Phúc lợi về BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn

Tham gia các hoạt động tăng gắn kết đội ngũ: teambuilding, tri ân đấng sinh thành vào ngày sinh nhật, hoạt động cho các con, lễ đặc biệt.....

Nghỉ phép và nghỉ lễ

Tham gia đào tạo và xây dựng đội ngũ từ công ty

Bạn thích một môi trường có sự gắn kết, tôn trọng, lắng nghe, học hỏi phát triển mỗi ngày mời bạn tham gia cùng chúng tôi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIÊN THÀNH TÍN

