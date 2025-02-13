Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KABE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KABE
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 104 Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Thực hiện xuất/ nhập hàng hóa tại kho
Kiểm đếm hàng hóa về số lượng, chất lượng tương ứng với số lượng của danh sách hàng đã được báo của mỗi lần xuất/ nhập
Kiểm tra và xác nhận đầy đủ các giấy tờ, thủ tục cần thiết theo quy định của Công ty trước khi xuất/ nhập hàng hóa
Thực hiện một số công việc khác do Trưởng bộ phận Kho phân công
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuyển Nam, kinh nghiệm từ 1 năm
Cẩn thận, trung thực, cần củ, chịu khó
Nhanh nhẹn, hoạt bát, có tinh thần trách nhiệm cao
Chịu được áp lực cao trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KABE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 8.000.000 đ - 9.000.000 đ
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KABE
