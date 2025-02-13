Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KABE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 104 Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Thực hiện xuất/ nhập hàng hóa tại kho

Kiểm đếm hàng hóa về số lượng, chất lượng tương ứng với số lượng của danh sách hàng đã được báo của mỗi lần xuất/ nhập

Kiểm tra và xác nhận đầy đủ các giấy tờ, thủ tục cần thiết theo quy định của Công ty trước khi xuất/ nhập hàng hóa

Thực hiện một số công việc khác do Trưởng bộ phận Kho phân công

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuyển Nam, kinh nghiệm từ 1 năm

Cẩn thận, trung thực, cần củ, chịu khó

Nhanh nhẹn, hoạt bát, có tinh thần trách nhiệm cao

Chịu được áp lực cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KABE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 8.000.000 đ - 9.000.000 đ

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KABE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin