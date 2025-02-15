Tuyển Nhân viên kho HỘ KINH DOANH DƯƠNG AN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 341 Lạc Long quân phường 5, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Kiểm kho tổng hợp số lượng sản phẩm tồn kho

Kiểm tra hàng về theo file theo hình

Ship các đơn lẻ dựa theo yêu cầu của cấp trên

Hỗ trợ Điền File số lượng hàng về hàng ship đi theo dõi tồn kho

Làm Việc Cẩn thận Sạch sẽ

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đức tính Trung Thực

Làm Việc sạch sẽ

Có Kĩ năng văn phòng cơ bản

Nghe lời Có tinh thần trách nhiệm

Ưu tiên các bạn có khả năng chụp hình làm hình ảnh đơn giản

Tại HỘ KINH DOANH DƯƠNG AN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thoải mái

Giờ Giấc Thoải mái

Sếp dễ tính

Lương Ổn định

Không yêu cầu tăng ca

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH DƯƠNG AN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.