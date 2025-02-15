Tuyển Nhân viên kho HỘ KINH DOANH DƯƠNG AN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại HỘ KINH DOANH DƯƠNG AN NAM
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 341 Lạc Long quân phường 5, Quận 11, Quận 11
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Kiểm kho tổng hợp số lượng sản phẩm tồn kho
Kiểm tra hàng về theo file theo hình
Ship các đơn lẻ dựa theo yêu cầu của cấp trên
Hỗ trợ Điền File số lượng hàng về hàng ship đi theo dõi tồn kho
Làm Việc Cẩn thận Sạch sẽ
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đức tính Trung Thực
Làm Việc sạch sẽ
Có Kĩ năng văn phòng cơ bản
Nghe lời Có tinh thần trách nhiệm
Ưu tiên các bạn có khả năng chụp hình làm hình ảnh đơn giản
Tại HỘ KINH DOANH DƯƠNG AN NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc thoải mái
Giờ Giấc Thoải mái
Sếp dễ tính
Lương Ổn định
Không yêu cầu tăng ca
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH DƯƠNG AN NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
