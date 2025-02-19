Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CP ĐẦU TƯ X làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 138 QL1A, Tam Bình, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và sắp xếp hàng hóa: tài sản, công cụ, dụng cụ,vật tư,…. tại các kho

Chịu trách nhiệ vê xuất nhập tồn, thâm hụt và bảo quản hàng hóa.

Đánh giá hàng hóa hư hỏng, đề xuất thanh lý, hủy

Thực hiện kiểm kê, báo cáo định kỳ

Vận chuyển, lắp đặt vật tư, thiết bị phục vụ các sự kiện của Công ty

Hỗ trợ các công việc chung của hậu cần

Các công việc khác theo sắp xếp của Trưởng bộ phận.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên nghành liên quan

Kinh nghiệm từ 1 đến 3 năm ở vị trí tương đương

Tin học văn phòng cơ bản

Chịu khó, cẩn thận, linh hoạt, có trách nhiệm cao trong công việc

Lập và thực hiện kế hoạch tốt

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Quyền Lợi

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn: Lương, thưởng theo hiệu quả công việc và các phúc lợi khác.

Các hoạt động giải trí, du lịch và sự kiện hàng năm để gắn kết nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển

