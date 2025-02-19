Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CP ĐẦU TƯ X làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ X
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 138 QL1A, Tam Bình, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý và sắp xếp hàng hóa: tài sản, công cụ, dụng cụ,vật tư,…. tại các kho
Chịu trách nhiệ vê xuất nhập tồn, thâm hụt và bảo quản hàng hóa.
Đánh giá hàng hóa hư hỏng, đề xuất thanh lý, hủy
Thực hiện kiểm kê, báo cáo định kỳ
Vận chuyển, lắp đặt vật tư, thiết bị phục vụ các sự kiện của Công ty
Hỗ trợ các công việc chung của hậu cần
Các công việc khác theo sắp xếp của Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên nghành liên quan
Kinh nghiệm từ 1 đến 3 năm ở vị trí tương đương
Tin học văn phòng cơ bản
Chịu khó, cẩn thận, linh hoạt, có trách nhiệm cao trong công việc
Lập và thực hiện kế hoạch tốt
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ X Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Chế độ đãi ngộ hấp dẫn: Lương, thưởng theo hiệu quả công việc và các phúc lợi khác.
Các hoạt động giải trí, du lịch và sự kiện hàng năm để gắn kết nhân viên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ X
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
