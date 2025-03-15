Tuyển Nhân viên kho H&H Global Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 34 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho cá nhân liên quan.

Hỗ trợ các công việc khác của công ty

Trực tiếp sắp xếp các loại hàng hóa trong kho.

Sắp xếp hàng hóa tránh bị ướt, đổ vỡ...

Đảm bảo tiêu chuẩn hàng hóa trong kho: Sắp xếp hàng hóa trong kho đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an toàn trong kho

Tuyệt đối đảm bảo quy tắc PCCC trong kho.

Định kỳ hàng tháng kiểm tra lại các kệ hàng tránh kệ bị gãy đổ...

Từ 18 tới 40 tuổi, nhà ở khu vực Ba Đình hoặc Tây Hồ khu vực gần Ba Đình

Trung thực, nhanh nhẹn, chăm chỉ và ham học hỏi.

Có khả năng sắp xếp, lưu trữ một cách khoa học

Thái độ tốt, cẩn thận, nhanh nhạy, có tinh thần trách nhiệm.

Tại H&H Global Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương 8 Triệu

Được thưởng KPI 1 triệu / tháng

Được nghỉ 4 ngày/tháng

Có thưởng vào các dịp lễ lớn: 30/4-1/5, 2/9, lễ Tết,...

Được đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo chuẩn doanh nghiệp nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại H&H Global Việt Nam

