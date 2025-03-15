Tuyển Nhân viên kho H&H Global Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại H&H Global Việt Nam
- Hà Nội: 34 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Từ 8 Triệu
Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho cá nhân liên quan.
Hỗ trợ các công việc khác của công ty
Trực tiếp sắp xếp các loại hàng hóa trong kho.
Sắp xếp hàng hóa tránh bị ướt, đổ vỡ...
Đảm bảo tiêu chuẩn hàng hóa trong kho: Sắp xếp hàng hóa trong kho đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
Tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an toàn trong kho
Tuyệt đối đảm bảo quy tắc PCCC trong kho.
Định kỳ hàng tháng kiểm tra lại các kệ hàng tránh kệ bị gãy đổ...
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trung thực, nhanh nhẹn, chăm chỉ và ham học hỏi.
Có khả năng sắp xếp, lưu trữ một cách khoa học
Thái độ tốt, cẩn thận, nhanh nhạy, có tinh thần trách nhiệm.
Tại H&H Global Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được thưởng KPI 1 triệu / tháng
Được nghỉ 4 ngày/tháng
Có thưởng vào các dịp lễ lớn: 30/4-1/5, 2/9, lễ Tết,...
Được đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo chuẩn doanh nghiệp nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại H&H Global Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
