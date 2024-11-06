Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SAIGON VE WONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1707, Quốc Lộ 1A, P.An Phú Đông, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Sắp xếp, bố trí hàng hóa trong kho,

• Soạn hàng theo đơn yêu cầu,

• Nhập xuất hàng hóa theo qui định,

• Scan và kiểm tra hàng hóa ra vào kho,

• Quản lý hàng tồn, Phiếu xuất, Phiếu Nhập.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiêm làm nhân viên kho.

- Cẩn thận, không ngại khó

- Tinh thần cầu tiến, ham học hỏi

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Định hướng gắn bó lâu dài.

-Giới tính: Nam hoặc Nữ

Tại CÔNG TY TNHH SAIGON VE WONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: Thỏa thuận .

- Học hỏi và không ngừng mở rộng kiến thức, kinh nghiệm.

- Được nâng lương theo trình độ và trách nhiệm.

- Chế độ thưởng: theo chính sách công ty.

- Đóng bảo hiểm theo quy định.

- Trợ cấp ăn trưa, xăng xe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SAIGON VE WONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.