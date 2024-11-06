Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SAIGON VE WONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH SAIGON VE WONG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 1707, Quốc Lộ 1A, P.An Phú Đông, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Sắp xếp, bố trí hàng hóa trong kho,
• Soạn hàng theo đơn yêu cầu,
• Nhập xuất hàng hóa theo qui định,
• Scan và kiểm tra hàng hóa ra vào kho,
• Quản lý hàng tồn, Phiếu xuất, Phiếu Nhập.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiêm làm nhân viên kho.
- Cẩn thận, không ngại khó
- Tinh thần cầu tiến, ham học hỏi
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Định hướng gắn bó lâu dài.
-Giới tính: Nam hoặc Nữ
Tại CÔNG TY TNHH SAIGON VE WONG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: Thỏa thuận .
- Học hỏi và không ngừng mở rộng kiến thức, kinh nghiệm.
- Được nâng lương theo trình độ và trách nhiệm.
- Chế độ thưởng: theo chính sách công ty.
- Đóng bảo hiểm theo quy định.
- Trợ cấp ăn trưa, xăng xe.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SAIGON VE WONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
