Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CP TMDV NHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 436a/73 đường 3/2 phường 12 quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Điều phối linh kiện từ kho đến chi nhánh Liên hệ NCC để hỏi giá và mua hàng Nhập / xuất hàng hóa trên phần mềm Kiểm kê kho, liên hệ NCC để bảo hành linh kiện Các công việc khác theo yêu cầu của TBP

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính nữ 22-28t 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí kho / điều phối kho / thủ kho Trung thực, chịu khó học hỏi Nhanh nhẹn, sáng tạo

Tại CÔNG TY CP TMDV NHT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8.000.000 - 9.000.000 + phụ cấp chuyên cần Lương tháng 13, thưởng và đầy đủ chế độ BHXH Review tăng lương theo năng lực hằng năm Du lịch 1 năm / 1 lần

