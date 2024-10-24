Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CP TMDV NHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CP TMDV NHT
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 436a/73 đường 3/2 phường 12 quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Điều phối linh kiện từ kho đến chi nhánh
Liên hệ NCC để hỏi giá và mua hàng
Nhập / xuất hàng hóa trên phần mềm
Kiểm kê kho, liên hệ NCC để bảo hành linh kiện
Các công việc khác theo yêu cầu của TBP
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính nữ 22-28t 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí kho / điều phối kho / thủ kho Trung thực, chịu khó học hỏi Nhanh nhẹn, sáng tạo
Giới tính nữ 22-28t
6 tháng kinh nghiệm ở vị trí kho / điều phối kho / thủ kho
Trung thực, chịu khó học hỏi
Nhanh nhẹn, sáng tạo
Tại CÔNG TY CP TMDV NHT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 8.000.000 - 9.000.000 + phụ cấp chuyên cần Lương tháng 13, thưởng và đầy đủ chế độ BHXH Review tăng lương theo năng lực hằng năm Du lịch 1 năm / 1 lần
Thu nhập 8.000.000 - 9.000.000 + phụ cấp chuyên cần
Lương tháng 13, thưởng và đầy đủ chế độ BHXH
Review tăng lương theo năng lực hằng năm
Du lịch 1 năm / 1 lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TMDV NHT
