Tuyển Nhân viên kho 160STORE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 10 ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Nắm vững quy trình xuất/nhập hàng, thao tác thực hiện trên hệ thống, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và nhanh chóng. Kiểm đếm nhận hàng/ Soạn hàng cho các Kho chi nhánh. Chịu trách nhiệm về tem giá trên sản phẩm. Lập báo cáo liên quan hàng hóa hàng ngày, điều chỉnh chênh lệch (nếu có). Lấy hàng cho NVBH phục vụ bán hàng. Hỗ trợ bán hàng/chạy kho (theo sự sắp xếp của quản lý). Xử lý các tình huống phát sinh về hàng hóa tại cửa hàng. Sắp xếp, bảo quản, quản lý hàng hóa. Kiểm kê hàng hóa hàng ngày và định kì. Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình chỉnh chu, gọn gàng Độ tuổi từ 18 - 28 tuổi. Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, kỹ năng giao tiếp, thuyết phục. Có khả năng xử lý tình huống phát sinh. Trung thực, tự tin, thân thiện, nhiệt tình, có tinh thần làm việc tập thể. Ưu tiên có kinh nghiệm trong việc kho, sắp xếp hàng hóa trong ngành dịch vụ, ngoài ra nếu bạn có kinh nghiệm tại các cửa hàng ngành thời trang cao cấp như giày dép, quần áo, mỹ phẩm là một lợi thế.

Tại 160STORE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập gồm: Lương + phụ cấp + thưởng KPI + bonus Tăng lương theo năng lực, thâm niên Lương Tháng 13, thưởng thành tích cuối năm,... Chương trình đào tạo, phát triển "Trợ lý tiềm năng", đào tạo định kì, thi đua khen thưởng Hưởng ưu đãi chiết khấu khi mua sắm tại hệ thống Review lương 2 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại 160STORE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.