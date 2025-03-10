Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HD HAPPY PHARMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 242 Khuông Việt, P. Phú Trung, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tiếp nhận, theo dõi thông tin đơn hàng;

• Quản lý và kiểm tra xuất - nhập - tồn trong kho;

• Cập nhật số liệu và chứng từ, hóa đơn theo quy định;

• Lập kế hoạch và báo cáo định kỳ theo yêu cầu;

• Thực hiện một số công việc khác liên quan theo sự chỉ đạo của cấp trên;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi: từ 22 trở lên

• Trình độ: Cao đẳng dược trở lên.

• Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HD HAPPY PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì

• Người lao động được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động;

• Môi trường làm việc thân thiện, năng động;

• Được hưởng chế độ lương thưởng hấp dẫn, du lịch hàng năm cùng nhiều chính sách phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HD HAPPY PHARMA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin