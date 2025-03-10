Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HD HAPPY PHARMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HD HAPPY PHARMA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 242 Khuông Việt, P. Phú Trung, Tân Phú, Huyện Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
• Tiếp nhận, theo dõi thông tin đơn hàng;
• Quản lý và kiểm tra xuất - nhập - tồn trong kho;
• Cập nhật số liệu và chứng từ, hóa đơn theo quy định;
• Lập kế hoạch và báo cáo định kỳ theo yêu cầu;
• Thực hiện một số công việc khác liên quan theo sự chỉ đạo của cấp trên;
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Độ tuổi: từ 22 trở lên
• Trình độ: Cao đẳng dược trở lên.
• Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận trong công việc.
• Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HD HAPPY PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì
• Người lao động được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động;
• Môi trường làm việc thân thiện, năng động;
• Được hưởng chế độ lương thưởng hấp dẫn, du lịch hàng năm cùng nhiều chính sách phúc lợi khác.
• Môi trường làm việc thân thiện, năng động;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HD HAPPY PHARMA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
