Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT ALOEFIELD - CHI NHÁNH LONG AN làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT ALOEFIELD - CHI NHÁNH LONG AN
Ngày đăng tuyển: 24/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2025
CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT ALOEFIELD - CHI NHÁNH LONG AN

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT ALOEFIELD - CHI NHÁNH LONG AN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Lô LL6, Đường số 2, KCN Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hàng hóa trong kho (xuất, nhập, kiểm kê định kỳ).
Thực hiện công việc sắp xếp, bảo quản hàng hóa đảm bảo ngăn nắp, gọn gàng.
Lập phiếu xuất, nhập hàng và các báo cáo liên quan.
Kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa khi xuất/nhập kho.
Phối hợp với các phòng ban khác để xử lý công việc hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên ngành Kế toán hoặc Quản trị Kinh doanh.
Giới tính: Nam.
Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong quản lý kho, xuất nhập kho.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Excel, phần mềm quản lý kho là một lợi thế).
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT ALOEFIELD - CHI NHÁNH LONG AN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT ALOEFIELD - CHI NHÁNH LONG AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT ALOEFIELD - CHI NHÁNH LONG AN

CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT ALOEFIELD - CHI NHÁNH LONG AN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô LL6, Đường số 2, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Long An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

