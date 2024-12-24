Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT ALOEFIELD - CHI NHÁNH LONG AN làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Lô LL6, Đường số 2, KCN Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho

Quản lý hàng hóa trong kho (xuất, nhập, kiểm kê định kỳ).

Thực hiện công việc sắp xếp, bảo quản hàng hóa đảm bảo ngăn nắp, gọn gàng.

Lập phiếu xuất, nhập hàng và các báo cáo liên quan.

Kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa khi xuất/nhập kho.

Phối hợp với các phòng ban khác để xử lý công việc hiệu quả.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên ngành Kế toán hoặc Quản trị Kinh doanh.

Giới tính: Nam.

Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong quản lý kho, xuất nhập kho.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Excel, phần mềm quản lý kho là một lợi thế).

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT ALOEFIELD - CHI NHÁNH LONG AN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT ALOEFIELD - CHI NHÁNH LONG AN

