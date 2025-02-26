Tuyển Nhân viên kho Naigai Nitto Logistics Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Naigai Nitto Logistics Vietnam Co.,ltd
- Hà Nội: Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Công việc:
1.1 Thời gian làm việc: từ 8:00 đến 17:00 các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu.
Địa điểm làm việc: tại văn phòng công ty ở phố Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
1.2 Chi tiết công việc:
- Cập nhật dữ liệu công việc lên hệ thống phần mềm của công ty;
- Kiểm tra, đối chiếu, đảm bảo tính chính xác của dữ liệu trên bảng biểu excel với dữ liệu đã được nhập lên hệ thống;
- kiểm tra tính chính xác các giấy yêu cầu nhập hàng, xuất hàng hàng ngày; lập phiếu nhập kho- xuất kho tương ứng;
- theo dõi và cập nhật số lượng hàng tồn kho;
- Nhận, bàn giao, scan biên bản, lưu giữ chứng từ;
- Đề xuất sáng kiến, giải pháp quản lý kho tối ưu (nếu có).
- Các công việc khác được yêu cầu;
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Naigai Nitto Logistics Vietnam Co.,ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Naigai Nitto Logistics Vietnam Co.,ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
