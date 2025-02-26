Tuyển Nhân viên kho Naigai Nitto Logistics Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Công việc:

1.1 Thời gian làm việc: từ 8:00 đến 17:00 các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Địa điểm làm việc: tại văn phòng công ty ở phố Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

1.2 Chi tiết công việc:

- Cập nhật dữ liệu công việc lên hệ thống phần mềm của công ty;

- Kiểm tra, đối chiếu, đảm bảo tính chính xác của dữ liệu trên bảng biểu excel với dữ liệu đã được nhập lên hệ thống;

- kiểm tra tính chính xác các giấy yêu cầu nhập hàng, xuất hàng hàng ngày; lập phiếu nhập kho- xuất kho tương ứng;

- theo dõi và cập nhật số lượng hàng tồn kho;

- Nhận, bàn giao, scan biên bản, lưu giữ chứng từ;

- Đề xuất sáng kiến, giải pháp quản lý kho tối ưu (nếu có).

- Các công việc khác được yêu cầu;