Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HOAN TT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: ML 6 - 17 Vinhomes Greenbay Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Nhận và kiểm tra hàng hóa nhập kho, sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho theo quy định.

Kiểm kê, đối chiếu số lượng hàng tồn kho định kỳ.

Sắp xếp hàng hóa, theo dõi điều kiện kho bảo quản hàng hóa không bị hư hỏng, mất mát.

Chuẩn bị, đóng gói và giao hàng theo đơn đặt hàng của khách.

Lái xe vận chuyển hàng hóa từ kho đến khách hàng/điểm giao hàng theo yêu cầu.

Đảm bảo an toàn hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

Phối hợp thực hiện bảo dưỡng xe định kỳ, giữ gìn xe luôn trong tình trạng tốt.

Hỗ trợ các công việc khác trong kho theo yêu cầu của cấp quản ly trực tiếp

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 02 năm kinh nghiệm trở lên.

Có kinh nghiệm lái xe và có bằng lái xe còn thời hạn.

Nhanh nhẹn, cẩn thận, trách nhiệm, sức khỏe tốt.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HOAN TT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000 đồng/tháng

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi tiếp nhận chính thức.

Tham gia các hoạt động teambuilding, gắn kết nội bộ, du lịch hàng năm.

Thưởng Lễ, Tết, tháng lương 13.

Môi trường làm việc năng động, ghi nhận theo năng lực và kết quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HOAN TT

