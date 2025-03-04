Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 749 Lê Hồng Phong, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Từ 7 Triệu

- Kiểm đếm đúng và chính xác số lượng nhập, xuất đúng theo đơn hàng

- Kiểm tra chất lượng của sản phẩm nhập, xuất kho theo quy định và quy trình.

- Phụ sắp xếp và bảo quản hàng hóa trong kho

- Tuân theo sự phân công công việc của quản lý kho.

- Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn và đề xuất đẩy, nhập hàng.

Thứ 2 - Thứ 7 (từ 09:30 đến 19:00)

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ sức khoẻ tốt.

- Chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc

- Tuân thủ nội quy, quy định của công ty

- Sử dụng vi tính văn phòng: cơ bản (word, excel)

- Ưu tiên có kinh nghiệm về kho từ 6 tháng trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN

- Nghỉ phép, Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.

- Làm việc tại công ty lớn Việt Nam, nhiều cơ hội thăng tiến sự nghiệp, luôn không ngừng phát triển cùng với sự lớn mạnh của công ty.

- Được đào tạo theo chính sách công ty và yêu cầu công việc

- Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật.

- Du lịch nghỉ mát hàng năm.

- Xét thưởng và nâng lương tùy theo năng lực hoặc định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR

