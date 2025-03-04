Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR
Ngày đăng tuyển: 04/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/04/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR

Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 749 Lê Hồng Phong, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Từ 7 Triệu

- Kiểm đếm đúng và chính xác số lượng nhập, xuất đúng theo đơn hàng
- Kiểm tra chất lượng của sản phẩm nhập, xuất kho theo quy định và quy trình.
- Phụ sắp xếp và bảo quản hàng hóa trong kho
- Tuân theo sự phân công công việc của quản lý kho.
- Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn và đề xuất đẩy, nhập hàng.
Thứ 2 - Thứ 7 (từ 09:30 đến 19:00)

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ sức khoẻ tốt.
- Chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc
- Tuân thủ nội quy, quy định của công ty
- Sử dụng vi tính văn phòng: cơ bản (word, excel)
- Ưu tiên có kinh nghiệm về kho từ 6 tháng trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN
- Nghỉ phép, Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.
- Làm việc tại công ty lớn Việt Nam, nhiều cơ hội thăng tiến sự nghiệp, luôn không ngừng phát triển cùng với sự lớn mạnh của công ty.
- Được đào tạo theo chính sách công ty và yêu cầu công việc
- Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật.
- Du lịch nghỉ mát hàng năm.
- Xét thưởng và nâng lương tùy theo năng lực hoặc định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 231-233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

