Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Flexhouse làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: C27 Park Riverside, 101 Bưng Ông Thoàn, Phú Hữu, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM, Quận 9, Quận 9

Nhân viên kho

Kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi đóng gói

Nhận hàng và kiểm tra chất lượng, số lượng của sản phẩm trước khi đóng gói

Đóng gói hàng hóa theo quy chuẩn

Chuẩn bị các vật dụng cần thiết cho quá trình đóng gói hàng hóa

Tiến hàng đóng gói sản phẩm theo quy chuẩn của công ty

Phân loại đơn hàng theo ngày giao,địa điểm giao hàng,đơn vị vận chuyển để dễ dàng kiểm đếm số lượng và bàn giao.

Sắp xếp đơn hàng lên kệ hoặc pallet cho gọn gàng, khoa học để thuận tiện cho quá trình vận chuyển và lưu kho.

Di chuyển hàng hóa đến nơi bốc xếp, vận chuyển hàng đi và bàn giao hàng hóa cho đơn vị vận chuyển.

Lưu trữ sắp xếp và hóa đơn chứng tư liên quan đến xuất nhập tồn

Ghi chép thông tin về đơn hàng, nhập liệu vào hệ thống theo dõi

Vệ sinh khu vực làm việc trước và sau quá trình đóng gói.

Hỗ trợ đội bộ phận kho thực hiện các công việc như: nhập hàng, kiểm kê hàng hóa, xuất hàng, lưu chuyển hàng hóa trong kho, v.vv..

Yêu Cầu Công Việc

Nam/Nữ từ 20 - 35 tuổi, có sức khỏe tốt.

Tốt nghiệp Trung cấp.

Có kinh nghiệm làm kho hoặc quản lý hàng hóa là lợi thế.

Ưu tiên có bằng lái xe B2

Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Sử dụng cơ bản máy tính để cập nhật số liệu

Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Flexhouse Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

• Thu nhập hấp dẫn, thưởng theo năng suất làm việc.

• Cơ hội phát triển và thăng tiến trong công việc.

• Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, teambuilding của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Flexhouse

