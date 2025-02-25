Tuyển Nhân viên kho Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 292/5B Phạm Thị Giây, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Hỗ trợ việc nhận hàng, xuất hàng, kiểm kê hàng hóa, bảo quản hàng hóa trong kho;

- Đảm bảo vấn đề kho bãi cho kế hoạch nhập hàng của Công ty;

- Thực hiện việc soạn hàng, đóng gói, giao nhận hàng hoá. (hàng hóa đóng gói trùng bình 20kg - 25kg/ bao hàng)

- Cập nhật số liệu vào lệnh soạn hàng, phiếu nhập, phiếu xuất đầy đủ, chính xác

- Vệ sinh khu vực làm việc đảm bảo 5S

- Phối hợp thực hiện kiểm kê định kỳ theo yêu cầu.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Vui vẻ, tích cực, chủ động trong công việc.

- Kỹ năng giao tiếp.

- Làm việc theo nhóm, thái độ hợp tác tốt với tất cả các bộ phận.

- Trung thực, tinh thần trách nhiệm cao.

- Sức khoẻ tốt, chịu khó, cẩn thận, nhạy bén trong khâu tính toán.

Tại Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN., được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

- Du lịch hàng năm, quà sinh nhật, phụ cấp cơm, chuyên cần, ma chay, cưới hỏi, thăm hỏi ốm đau bệnh tật, khó khăn đột xuất.....

- Thưởng lương tháng 13, thưởng lễ tết, thưởng kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm

- Được xét nâng lương định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.