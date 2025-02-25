Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: phép năm, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ...

- Các chế độ khác theo Quy định của Công ty, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

- Sơ chế, cắt thịt để cung cấp cho nhà hàng công ty
- Đóng gói sản phẩm theo yêu cầu
- Nhận hàng, sắp xếp hàng hóa, di chuyển vào kho
- Làm theo sự sắp xếp của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Siêng năng, chăm chỉ và có trách nhiệm với công việc
- Được đào tạo và hướng dẫn trong công việc
- Tinh thần trách nhiệm cao với công việc, trung thực

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 8 - 8.5 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina

Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

