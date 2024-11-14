Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HELIFINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 ,Tòa nhà 46 - Số 46, Ngõ 230 Lạc Trung, P.Thanh Lương, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Liên hệ, tư vấn và đàm phán để mời Nhà hàng hợp tác mở Gian hàng online trên PasGo - Nền tảng đặt bàn nhà hàng trực tuyến số 1 tại Việt Nam hiện nay.

- Liên hệ, tư vấn và đàm phán

PasGo

-Đồng thời bán các gói dịch vụ truyền thông/marketing tăng cường cho nhà hàng, nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu hoặc tăng lượng khách hàng đặt bàn đến nhà hàng.

- Đối tượng cần làm việc: Công ty chủ quản, Chủ nhà hàng hoặc Quản lý/Giám sát Nhà hàng hoặc Quản lý Marketing của Nhà hàng - tại khắp các tỉnh thành Việt Nam.

Đối tượng cần làm việc:

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương đương như: Phát triển đối tác, phát triển thị trường, nhân viên sales, nhân viên kinh doanh bán hàng.

06 tháng

- Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm tại: grab, shopee, tiki, lazada, traveloka, baemin/gojek,...

- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm làm nhân viên kinh doanh hoặc bán hàng trong mảng nhà hàng, khách sạn, du lịch, bảo hiểm, bất động sản

- Ưu tiên các bạn có kiến thức về ngành ẩm thực ăn uống, nhà hàng, khách sạn.

- Kỹ năng mềm cần có:

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán

Kỹ năng chốt đơn

Kỹ năng nghiên cứu thị trường, sản phẩm, đối thủ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HELIFINE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng + Thưởng, theo năng lực, không giới hạn từ 10 đến trên 20 triệu đồng/tháng

:

- Thu nhập thụ động: Nhân sự làm tốt sẽ có thu nhập thụ động từ tháng thứ 6 trở đi

hàng nghìn đối tác

Nhà hàng

on the job"

Kỹ năng lập kế hoạch cá nhân

Kỹ năng đặt mục tiêu & theo sát mục tiêu

Kỹ năng phân tích và xử lý tình huống thực tế

Kỹ năng tư vấn, đàm phán, chốt hợp đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HELIFINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin