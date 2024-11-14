Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HELIFINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HELIFINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HELIFINE
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HELIFINE

Kinh doanh phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HELIFINE

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2 ,Tòa nhà 46

- Số 46, Ngõ 230 Lạc Trung, P.Thanh Lương, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Liên hệ, tư vấn và đàm phán để mời Nhà hàng hợp tác mở Gian hàng online trên PasGo - Nền tảng đặt bàn nhà hàng trực tuyến số 1 tại Việt Nam hiện nay.
- Liên hệ, tư vấn và đàm phán
PasGo
-Đồng thời bán các gói dịch vụ truyền thông/marketing tăng cường cho nhà hàng, nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu hoặc tăng lượng khách hàng đặt bàn đến nhà hàng.
- Đối tượng cần làm việc: Công ty chủ quản, Chủ nhà hàng hoặc Quản lý/Giám sát Nhà hàng hoặc Quản lý Marketing của Nhà hàng - tại khắp các tỉnh thành Việt Nam.
Đối tượng cần làm việc:

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương đương như: Phát triển đối tác, phát triển thị trường, nhân viên sales, nhân viên kinh doanh bán hàng.
06 tháng
- Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm tại: grab, shopee, tiki, lazada, traveloka, baemin/gojek,...
- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm làm nhân viên kinh doanh hoặc bán hàng trong mảng nhà hàng, khách sạn, du lịch, bảo hiểm, bất động sản
- Ưu tiên các bạn có kiến thức về ngành ẩm thực ăn uống, nhà hàng, khách sạn.
- Kỹ năng mềm cần có:
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán
Kỹ năng chốt đơn
Kỹ năng nghiên cứu thị trường, sản phẩm, đối thủ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HELIFINE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng + Thưởng, theo năng lực, không giới hạn từ 10 đến trên 20 triệu đồng/tháng
:
- Thu nhập thụ động: Nhân sự làm tốt sẽ có thu nhập thụ động từ tháng thứ 6 trở đi
hàng nghìn đối tác
Nhà hàng
on the job"
Kỹ năng lập kế hoạch cá nhân
Kỹ năng đặt mục tiêu & theo sát mục tiêu
Kỹ năng phân tích và xử lý tình huống thực tế
Kỹ năng tư vấn, đàm phán, chốt hợp đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HELIFINE

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HELIFINE

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HELIFINE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 ,Tòa nhà 46- Số 46, Ngõ 230 Lạc Trung, P.Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

