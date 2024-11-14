Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ INTRUST làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ INTRUST
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Báo Nông thôn ngày nay, ngõ 68 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Học, nắm vững, sử dụng thành thạo các sản phẩm của công ty.
Tìm kiếm, tư vấn demo Chữ ký số, Hợp đồng điện tử...
Tư vấn, hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm qua điện thoại, email, trực tiếp sau khi chuyển giao.
Các công việc khác theo yêu cầu
Tham gia góp ý chỉnh sửa, nâng cấp sản phẩm từ yêu cầu của khách hàng hoặc tự nhận thức của bản thân trong quá trình triển khai
Hỗ trợ bộ phận triển khai sản phẩm cho Khách hàng
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chỉ tuyển Nam, Tốt nghiệp đại học, cao đẳng ngành: CNTT, Toán tin, Điện tử viễn thông, Hệ thống thông tin, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Ngân hàng, ...
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ INTRUST Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 10-15 triệu (tùy năng lực). Lương tháng 13
Lương kinh doanh theo doanh số
Xét tăng lương 1 lần/năm, lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được traning đào tạo các công nghệ, sản phẩm trước khi đi triển khai
Nhiều cơ hội thăng tiến tốt lên các vị trí cao hơn (Trưởng nhóm, Trưởng phòng, ...).
Văn hóa công ty phong phú cho phép phát huy tối đa khả năng chủ động sáng tạo.
Hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.
Hỗ trợ các khóa huấn luyện kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, ...
Ðược tham gia các hoạt động ngoại khóa, du lịch, ..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ INTRUST
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
